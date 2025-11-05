Reconocen a Juárez entre las ciudades más innovadoras del mundo por su programa “Cruzadas por Juárez”

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal de Juárez fue distinguido a nivel internacional por su programa “Cruzadas por Juárez”, al posicionarse como finalista en el Smart City Expo World Congress 2025, celebrado en Barcelona, España, uno de los foros más relevantes del mundo en innovación urbana.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- La ciudad compitió en la categoría de Vivienda e Inclusión, destacándose entre más de 100 ciudades postulantes a nivel global. Juárez compartió la terna final con metrópolis como São Paulo (Brasil), Belfast (Reino Unido) y Bursa (Turquía), por el impacto positivo y la innovación de su modelo de atención ciudadana.

El proyecto presentado fue el programa “Cruzadas por Juárez: Atención a las Causas”, una estrategia municipal que lleva trámites, servicios públicos y apoyos sociales directamente a las colonias, convirtiendo temporalmente espacios comunitarios en centros de atención integral. El enfoque está dirigido especialmente a sectores en condiciones vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores y familias con difícil acceso a las oficinas gubernamentales.

- Publicidad - HP1

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, explicó que este reconocimiento internacional valida el trabajo social realizado por la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al promover gobernanza cercana, participación ciudadana e inclusión social efectiva.

“La selección de Juárez entre las ciudades más innovadoras del mundo demuestra que se puede hacer política pública de impacto con cercanía y voluntad. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de muchas áreas del Gobierno Municipal”, afirmó Hidalgo.

En representación del presidente municipal, la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, asistió al evento celebrado en Barcelona, donde presentó los resultados del programa y compartió experiencias con líderes urbanos de distintas partes del mundo.

El Smart City Expo World Congress es considerado la plataforma más influyente en transformación urbana, y reconoce cada año a proyectos ejemplares que impulsan soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Desde su arranque en 2021, las “Cruzadas por Juárez” han beneficiado a miles de juarenses, convirtiéndose en una política pública replicable a nivel nacional e internacional. Su éxito radica en llevar el gobierno a la calle, atendiendo directamente las necesidades de la población y eliminando barreras económicas, físicas y burocráticas.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza y más compromiso. La meta es clara: una ciudad incluyente, resiliente y con un gobierno al servicio de la gente”, concluyó Hidalgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.