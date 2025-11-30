Reconocen a Juan Gabriel como patrimonio cultural de Juárez durante transmisión de concierto en Bellas Artes

Publicidad - LB2 -

Más de 10 mil juarenses se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad para rendir homenaje al Divo de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una emotiva noche que reunió a más de 10 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que Juan Gabriel es el patrimonio cultural de Ciudad Juárez, al encabezar la transmisión del icónico concierto del artista en el Palacio de Bellas Artes, celebrado originalmente en la Ciudad de México.

El evento, realizado la noche del sábado 29 de noviembre, fue organizado en colaboración con el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura federal. Durante la velada, juarenses de todas las edades corearon los éxitos del cantante, recordando su legado desde esta frontera que lo vio crecer artística y personalmente.

“Juan Gabriel es un verdadero patrimonio de Juárez porque representa el esfuerzo, la lucha y el compromiso de salir adelante a pesar de todas las adversidades”, expresó el alcalde Pérez Cuéllar, quien estuvo acompañado por Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura a nivel nacional; Jean Aguilera, hijo del artista; la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez y Felipe Rojas, promotor cultural cercano al proyecto.

El presidente municipal agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por impulsar este tipo de eventos que reafirman la identidad cultural del país y, en especial, de Ciudad Juárez. “Yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo: Juan Gabriel empezó desde mero, mero abajo y llegó hasta mero, mero arriba, y nunca se olvidó de Juárez”, recalcó Pérez Cuéllar al hablar del legado de Alberto Aguilera Valadez.

Durante su intervención, Curiel de Icaza subrayó que Juan Gabriel es uno de los artistas más representativos del México moderno. “Desde esta frontera empezó a construir un lenguaje emocional que hoy es parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas, y de muchos en todo el mundo”, señaló. Agregó que su vida y obra representan un legado que seguirá vigente para las nuevas generaciones.

La transmisión del concierto de Bellas Artes generó un ambiente de profunda emoción entre los asistentes, quienes revivieron momentos históricos de una de las presentaciones más emblemáticas del cantante. Canciones como Querida, Hasta que te conocí y Amor eterno se convirtieron en himnos coreados al unísono por el público, que también respondió con aplausos, lágrimas y aplausos en cada pausa del espectáculo.

Juan Gabriel, considerado uno de los artistas más influyentes de la música popular mexicana, fue el primer cantante de su género en presentarse en el Palacio de Bellas Artes, rompiendo paradigmas y acercando la música popular a espacios tradicionalmente reservados para otras expresiones artísticas. Su legado, resaltaron las autoridades, no solo se mide en discos y conciertos, sino en la transformación cultural que provocó desde Juárez hacia el mundo.

La noche concluyó con un mensaje claro: Ciudad Juárez honra y seguirá honrando la memoria de su más grande ícono musical, reconociendo en Juan Gabriel no solo al artista, sino al hombre que hizo de esta frontera su inspiración, su refugio y su hogar.