Reconocen a empresarios juarenses por su contribución al desarrollo económico y social de la ciudad

Arnoldo García Arroyos y Laura Zaragoza de la Torre fueron galardonados como “Empresario del Año” por el CCE de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la edición 2025 del evento Empresario del Año, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez reconoció la trayectoria de Arnoldo García Arroyos y Laura Zaragoza de la Torre, por su destacada labor en favor del crecimiento económico y el bienestar social de la región fronteriza. La ceremonia congregó a líderes del sector productivo, representantes gubernamentales y organismos empresariales.

Durante el evento, el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, subrayó el papel estratégico del sector empresarial de Ciudad Juárez en la consolidación de una economía más dinámica y competitiva para Chihuahua. Destacó también la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos de colaboración entre la iniciativa privada y las instituciones públicas, para detonar inversiones, empleo y desarrollo regional.

“Ciudad Juárez tiene una fuerza productiva que ha demostrado su capacidad para adaptarse a los retos globales y responder con innovación. La participación del empresariado local es clave para avanzar en los objetivos de desarrollo económico del estado”, expresó el funcionario, al felicitar a los galardonados por su liderazgo y visión.

El Consejo Coordinador Empresarial reconoció en Arnoldo García Arroyos y Laura Zaragoza de la Torre un ejemplo de compromiso empresarial con impacto social, resaltando no solo su éxito en el ámbito económico, sino también su participación activa en proyectos que fortalecen el tejido comunitario y promueven mejores condiciones de vida para las y los juarenses.

Con este reconocimiento, el CCE busca visibilizar y fomentar las buenas prácticas dentro del sector empresarial, y al mismo tiempo, generar un espacio para destacar la importancia de las iniciativas privadas con enfoque humano y sustentable.

Por su parte, autoridades estatales reiteraron su compromiso de continuar impulsando un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento, trabajando en conjunto con el sector productivo para garantizar seguridad jurídica, simplificación de trámites y políticas públicas que favorezcan el crecimiento económico.

El evento Empresario del Año se ha consolidado como un espacio de reconocimiento a quienes, con esfuerzo y visión de largo plazo, contribuyen al posicionamiento de Ciudad Juárez como un motor industrial, logístico y comercial de relevancia nacional e internacional.

