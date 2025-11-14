Reconocen a empresarios destacados por su aporte al desarrollo de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Arnoldo García Arroyos y Laura Zaragoza de la Torre fueron galardonados por su trayectoria empresarial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una ceremonia que congregó a líderes del sector productivo y autoridades estatales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez celebró la edición 2025 del evento “Empresario del Año”, reconociendo la labor de dos figuras clave del desarrollo económico regional: Arnoldo García Arroyos y Laura Zaragoza de la Torre.

Ambos empresarios fueron distinguidos por su trayectoria, liderazgo y compromiso con la transformación económica y social de esta frontera, así como por su contribución al fortalecimiento del ecosistema empresarial de Chihuahua. El evento se ha consolidado como un espacio para valorar el papel de la iniciativa privada en la construcción de una ciudad más competitiva, resiliente y con mayor proyección nacional.

Durante su participación, el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, destacó la relevancia del sector empresarial juarense como un pilar del crecimiento económico de la entidad. Subrayó que la colaboración entre el gobierno y los empresarios es fundamental para atraer inversión, generar empleos y mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses.

Granillo Vázquez señaló que el dinamismo económico de Ciudad Juárez no puede entenderse sin la participación activa de sus líderes empresariales, quienes, a pesar de los retos que enfrenta la región, han apostado por la innovación, la responsabilidad social y el desarrollo sustentable como ejes de su labor.

El CCE resaltó que tanto García Arroyos como Zaragoza de la Torre representan ejemplos de visión empresarial con impacto social. A través de sus distintas iniciativas, han contribuido a fortalecer cadenas productivas, impulsar proyectos de formación laboral y abrir espacios de colaboración interinstitucional, abriendo nuevas rutas de crecimiento para la ciudad.

Por su parte, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso con el sector productivo, destacando que continuará trabajando en conjunto con organismos empresariales para generar condiciones de confianza, certeza jurídica y competitividad. En un contexto donde Ciudad Juárez se mantiene como uno de los motores industriales más importantes del norte del país, el trabajo articulado entre todos los sectores es clave para mantener su dinamismo.

La ceremonia se realizó en un ambiente de reconocimiento y unidad, reflejando el espíritu de colaboración que ha caracterizado a los distintos actores económicos de la ciudad. Con estos galardones, el CCE busca no solo homenajear a sus integrantes más destacados, sino también inspirar a las nuevas generaciones de empresarios a seguir apostando por Juárez.

