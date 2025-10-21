Reconocen a BRP por su compromiso con Ciudad Juárez y la innovación industrial

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar participó en la ceremonia de inicio de producción de los nuevos modelos eléctricos Can-Am 2026 de la empresa BRP, donde expresó su orgullo por la confianza que la compañía ha depositado en Ciudad Juárez y por el talento de su fuerza laboral.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante su intervención, el alcalde felicitó a los trabajadores y directivos de BRP por hacer posible una nueva etapa de crecimiento e innovación.

“Nos da mucho gusto ver cómo desde Juárez se impulsa el desarrollo de la electromovilidad. Gracias por confiar en esta ciudad, por generar empleos y por poner en alto el nombre de nuestra frontera”, afirmó.

- Publicidad - HP1

El edil recordó que el complejo industrial donde opera BRP Juárez I tiene una relevancia histórica, pues fue durante décadas conocido como la RCA, símbolo del desarrollo industrial en la ciudad.

“Que ahora BRP continúe escribiendo esa historia en este lugar tan emblemático, con proyectos de vanguardia y tecnología eléctrica, es motivo de orgullo para todas y todos los juarenses”, señaló.

Pérez Cuéllar reiteró que el Gobierno Municipal mantiene una colaboración permanente con el sector industrial, a fin de fortalecer la competitividad de la región y promover condiciones favorables para la inversión.

“En la medida en que el gobierno municipal pueda contribuir al crecimiento de BRP, lo estaremos haciendo. Tenemos la mejor fuerza laboral del mundo y un gran compromiso con la industria juarense”, destacó.

El alcalde concluyó su mensaje felicitando a la empresa por su visión innovadora y deseando éxito en la nueva etapa de producción de los modelos Can-Am Electric y Defender HD11, que consolidan a Ciudad Juárez como un referente nacional en la industria de movilidad sustentable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.