Reconocen a Alma González por su trayectoria de vida

El Cabildo entregó este 28 de agosto el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida edición 2025 a Alma Rosa González Ramos, quien por casi cuatro décadas ha dedicado su vida a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih .- En sesión extraordinaria del Ayuntamiento, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, fue el encargado de otorgar el galardón a González Ramos y dijo que personas como ella y los demás postulados están llamados a hacer de Juárez una mejor ciudad.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde dijo que para los regidores integrantes de las comisiones de la Familia y Asistencia Social, así como para la Atención a las Personas Mayores, debió ser muy difícil el elegir a una persona porque en Ciudad Juárez hay mucho talento, personas destacadas que trabajan para mejorar a esta comunidad.

Hoy se premia a una persona, pero también se reconoce a 13 más que trabajan para sacar a sus hijos, nietos y familia adelante, pero aparte se han dedicado a servir a la comunidad y eso es algo que hay que destacar y agradecer, expresó.

“A ellos quiero darles mi agradecimiento, mi gratitud porque gente como ustedes sostienen a esta ciudad que está formada por más de un millón 600 mil habitantes y tiene muchos retos y muchos rezagos, que no son de ahora, sino de muchos años”, señaló el edil.

Todo eso es la responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, dijo el Presidente Pérez Cuéllar, pero hay personas como Alma, quien tiene un corazón noble como para poner su granito de arena y apoyar a niñas y a niños para que descubran su talento, lo potencialicen y lo hagan realidad.

“En ese sentido este premio y esta Sesión de Cabildo debe ser un recordatorio para agradecerle a todas aquellas y aquellos juarenses que, sin tener propiamente la obligación legal, están ayudando para que esta ciudad siga siendo heroica, prospera y generosa como lo ha sido con todos nosotros”, expresó.

Al recibir su reconocimiento, González Ramos dijo que su vida no fue sencilla, pero eso le ayudó a determinar que las problemáticas difíciles son aprendizajes y esos aprendizajes se comparten.

Comentó que a través de ayudar a mujeres en las cárceles, así como a niñas y niños de las colonias periféricas, entendió que su vida estaba hecha para ayudar.

Dijo que vio que a través del arte se podía ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a que descubrieran su talento y cambiarán su vida.

“Y esa ha sido mi pasión, servir a mi comunidad y no tenemos que tener reconocimientos, lo único que necesitamos es tener las ganas por tener un cambio, por coincidir, por coadyuvar y a trabajar sin juicios, porque yo estoy llamada a hacer y creo que Dios me llamó a eso, a contribuir a mi país, a mi estado y a mi comunidad”, afirmó.

La regidora Sandra García Ramos dijo que la ganadora, así como los otros postulantes, a través de su vida han dejado huellas de amor a quienes más lo ha necesitado y son juarenses con un corazón comprometido a cambiar muchas vidas para bien.

La regidora Dina Salgado Sotelo dijo que las personas mayores son adultos comprometidas con su sociedad y que aún tienen muchas cosas que hacer por su comunidad.

