Reconoce Pegatron México apoyo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en mejoras para trabajadores

Publicidad - LB2 -

La empresa agradeció la intervención del Gobierno Municipal en temas de seguridad y movilidad peatonal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes de la empresa Pegatron México acudieron este jueves al despacho del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para expresar su reconocimiento por el respaldo que el Gobierno Municipal ha brindado en materia de seguridad y movilidad para sus trabajadores. La reunión estuvo encabezada por Ileana Wong, directora del departamento de administración, y Ye Yu Jou, gerente general de la compañía.

Durante el encuentro, Wong destacó que el acompañamiento del alcalde ha sido constante y efectivo en distintos procesos, particularmente en aquellos que impactan directamente en la calidad de vida y el bienestar del personal que labora en la planta. Uno de los casos más recientes fue la intervención municipal para mejorar el cruce peatonal entre el edificio principal de la empresa y el área de dormitorios, punto que diariamente utilizan cientos de empleados.

- Publicidad - HP1

“El cruce representaba un riesgo para los trabajadores, y la pronta respuesta del Municipio permitió atender una necesidad urgente con acciones concretas que mejoran su seguridad”, explicó la directiva, al subrayar la importancia de la colaboración entre autoridades y sector privado para resolver temas cotidianos con impacto laboral y comunitario.

Wong también señaló que esta no es la primera vez que sostienen reuniones con el Presidente Municipal. En diferentes ocasiones, dijo, han planteado necesidades específicas relacionadas con la operación de la empresa y han recibido atención cercana y soluciones por parte de la administración encabezada por Pérez Cuéllar. Aseguró que este nivel de apertura y disposición no ha sido común en otras administraciones o municipios donde la empresa tiene presencia.

La empresa taiwanesa, instalada en Ciudad Juárez como parte del sector de manufactura electrónica, reconoció que estas acciones no solo benefician a la plantilla laboral, sino que fortalecen el entorno empresarial y la economía local, al generar condiciones más estables para el desarrollo de sus operaciones.

Además de la mejora en infraestructura peatonal, la directora de administración resaltó que el embellecimiento urbano impulsado por el Gobierno Municipal también ha generado un cambio positivo en las áreas cercanas a la planta, haciendo más agradable el entorno para quienes viven y trabajan en el sector.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reiteró el compromiso de su administración con las y los trabajadores de la industria, destacando que mantener un diálogo permanente con las empresas es clave para impulsar el desarrollo económico y social de Ciudad Juárez. Afirmó que la vocación industrial de la ciudad requiere acciones coordinadas para mejorar la infraestructura urbana, la seguridad y la calidad de vida en las zonas industriales.

La relación de trabajo entre Pegatron y el Gobierno Municipal continuará mediante nuevos proyectos conjuntos que aborden temas como transporte, seguridad vial y servicios públicos, buscando consolidar un modelo de colaboración público-privada en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.