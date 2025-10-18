Reconoce Octavio Borunda labor de Alejandro Pérez Cuéllar en informe legislativo en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El delegado estatal del PVEM destacó su liderazgo en la Cámara de Diputados y su compromiso con la frontera norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el informe legislativo del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, el delegado estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Borunda Quevedo, reconoció la trayectoria y el trabajo del legislador juarense, a quien calificó como un “aliado, amigo y gran representante de Chihuahua en la Cámara de Diputados”.

Borunda destacó que Pérez Cuéllar es el único diputado federal del PVEM por Chihuahua, quien logró ganar un distrito previamente dominado por el PAN, “con una campaña intensa de territorio, casa por casa, con la fuerza de la gente y la convicción de que la política debe volver a tener rostro humano”.

“Alejandro representa a Juárez con dignidad en la Cámara de Diputados. Representa también la fuerza de un movimiento que lucha por un México más justo, más verde y más humano”, expresó el dirigente estatal del Verde Ecologista.

Durante su intervención, Borunda subrayó que el legislador preside la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, considerada una de las más estratégicas del país, desde la cual impulsa temas clave para la región como migración, comercio exterior y seguridad, bajo una visión de justicia social y sostenibilidad.

El delegado del PVEM también resaltó el plan permanente de reforestación impulsado por Pérez Cuéllar, que contempla la siembra de 30 mil árboles hacia 2027, como parte de su compromiso ambiental y comunitario.

“Transformar también es cuidar la vida, proteger el entorno y heredar un futuro digno a las próximas generaciones. Esa es la esencia del Partido Verde: desarrollo con justicia ambiental y conciencia ecológica”, afirmó Borunda.

Finalmente, el dirigente expresó el respaldo del partido al diputado federal por su gestión territorial y su capacidad de tender puentes entre gobiernos, sectores productivos y sociedad civil.

“Tu trabajo honra al Partido Verde, honra a la Cuarta Transformación y honra a Chihuahua”, concluyó Borunda ante la presencia de legisladores, autoridades locales y representantes sociales.