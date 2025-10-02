Reconoce Municipio a Pegatron y BRP por su compromiso con la sustentabilidad empresarial

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Ecología, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las empresas Pegatron y BRP, por su destacada implementación de prácticas sostenibles en sus procesos de manufactura y su contribución al desarrollo sustentable de la región.

Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo de esta distinción es destacar la adopción de modelos empresariales responsables, reconocer el compromiso con la protección del medio ambiente, la eficiencia en el uso de recursos y la responsabilidad social corporativa, además de fomentar una visión de largo plazo que armonice el crecimiento económico con el bienestar de las futuras generaciones.

Durante el evento, César Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología, subrayó que proteger el medio ambiente ya no es una opción, sino un deber y una oportunidad para innovar, generar empleos y construir una economía justa y sostenible.

“Gracias a empresas como Pegatron y BRP se demuestra que el desarrollo económico puede y debe ir de la mano con el respeto a nuestro entorno. Ustedes son prueba de que sí se puede crecer con conciencia y competir cuidando el planeta”, expresó.

Por su parte, Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico, destacó que el reconocimiento es una muestra clara del trabajo conjunto entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

“Hoy celebramos a empresas que no solo generan empleos, sino que también impulsan prácticas de innovación verde, inclusión laboral y participación comunitaria. Pegatron y BRP nos inspiran al demostrar que la competitividad global es compatible con la responsabilidad social y ambiental”, señaló.

Ambos directores estuvieron en el evento en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acto en el que se destacó la estrategia para promover una ciudad más limpia, competitiva y sostenible, donde el crecimiento económico no comprometa el futuro de las próximas generaciones.