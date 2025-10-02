Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 2, 2025 | 13:29
    octubre 2, 2025 | 13:29
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Reconoce Municipio a Pegatron y BRP por su compromiso con la sustentabilidad empresarial

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Ecología, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las empresas Pegatron y BRP, por su destacada implementación de prácticas sostenibles en sus procesos de manufactura y su contribución al desarrollo sustentable de la región.

    Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo de esta distinción es destacar la adopción de modelos empresariales responsables, reconocer el compromiso con la protección del medio ambiente, la eficiencia en el uso de recursos y la responsabilidad social corporativa, además de fomentar una visión de largo plazo que armonice el crecimiento económico con el bienestar de las futuras generaciones.

    Durante el evento, César Díaz Gutiérrez, titular de la Dirección de Ecología, subrayó que proteger el medio ambiente ya no es una opción, sino un deber y una oportunidad para innovar, generar empleos y construir una economía justa y sostenible.

    - Publicidad - HP1

    “Gracias a empresas como Pegatron y BRP se demuestra que el desarrollo económico puede y debe ir de la mano con el respeto a nuestro entorno. Ustedes son prueba de que sí se puede crecer con conciencia y competir cuidando el planeta”, expresó.

    Por su parte, Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico, destacó que el reconocimiento es una muestra clara del trabajo conjunto entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

    “Hoy celebramos a empresas que no solo generan empleos, sino que también impulsan prácticas de innovación verde, inclusión laboral y participación comunitaria. Pegatron y BRP nos inspiran al demostrar que la competitividad global es compatible con la responsabilidad social y ambiental”, señaló.

    Ambos directores estuvieron en el evento en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acto en el que se destacó la estrategia para promover una ciudad más limpia, competitiva y sostenible, donde el crecimiento económico no comprometa el futuro de las próximas generaciones.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:42:16
    ADN TV

    EL PODCAST 082 | Historia, Poder y Expansión de la Gran Logia Nacional Fraternidad Mexicana

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Nuevo episodio especial de ADN – El PodcastEn esta...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Avanza rehabilitación de parques con el Presupuesto Participativo

    La Dirección General de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de diversos parques que...
    Juárez / El Paso

    Lanzan convocatoria para participar en el “Memorial por la Verdad y la Justicia”

    El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó la convocatoria para participar en el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.