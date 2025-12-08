Reconoce Dirección de Limpia labor vecinal en puntos limpios y reporta avances del programa

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal reconoció el compromiso ciudadano con el programa Puntos Limpios, el cual continúa ampliándose en distintos sectores de la ciudad para facilitar la recolección de residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, agradeció de manera especial a los vecinos de la colonia Tierra Nueva I, quienes participaron activamente en la gestión y vigilancia del contenedor asignado el fin de semana pasado.

“Es una zona donde los propios vecinos han sido muy responsables. Además de solicitar el contenedor, han estado al pendiente y colaborando en todo momento. Agradezco especialmente a Daniel y a todos los habitantes de ese sector por su compromiso ejemplar”, expresó.

- Publicidad - HP1

Solís Kanahan adelantó que se compartirán imágenes de los resultados obtenidos, las cuales han sido autorizadas por los propios residentes para visibilizar el impacto positivo de esta colaboración vecinal.

El director informó que actualmente se colocan cuatro contenedores cada semana como parte del programa, y aseguró que se continúa trabajando para atender todas las solicitudes pendientes.

“Les pedimos un poco de paciencia a quienes están en lista de espera. El programa es permanente, tal como lo instruyó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar. Seguiremos atendiendo todas las colonias que lo necesiten”, afirmó.

Entre los objetos más depositados se encuentran colchones, sillones, muebles en desuso y otros residuos de gran tamaño, los cuales suelen ser difíciles de desechar mediante los servicios de recolección tradicionales.

Aunque reconoció que existen experiencias muy positivas, Solís Kanahan también mencionó algunos retos, como el caso del punto limpio en la colonia Carlos Castillo Peraza, donde se han registrado incidentes de personas que extraen objetos de los contenedores y dejan basura esparcida a su alrededor.

“Platicamos con Mayra, vecina que gestionó ese punto, y coincidimos en que necesitamos mayor conciencia. Este programa debe ser de beneficio mutuo: nosotros ponemos los medios y el ciudadano ayuda a que funcione”, subrayó.

Finalmente, reiteró que el objetivo del programa es claro: fomentar la cultura de la disposición responsable de residuos y mejorar el entorno urbano mediante el trabajo conjunto entre gobierno y comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.