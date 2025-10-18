Reconoce Cruz Pérez Cuéllar labor legislativa y compromiso social de Alejandro Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Juárez destacó los avances de la 4T y llamó a defender los logros sociales alcanzados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el informe legislativo del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el trabajo de su hermano en la Cámara de Diputados y su cercanía con la ciudadanía juarense, a la que —dijo— “sirve con entrega, talento y amor por su tierra”.

El alcalde destacó que la labor de los legisladores de la Cuarta Transformación ha sido clave para concretar reformas estructurales como la creación de la Guardia Nacional y la incorporación de los programas sociales a la Constitución, asegurando que detrás de cada acción de gobierno hay un “andamiaje legislativo” que la hace posible.

“Mucho del trabajo que hacemos en los gobiernos municipales o federal tiene su respaldo en el Congreso. Por eso es importante conocer el informe, porque ahí están las bases de lo que después se traduce en beneficios para la gente”, señaló.

Pérez Cuéllar reconoció también el plan de reforestación impulsado por el diputado Alejandro Pérez Cuéllar, que busca mejorar el entorno urbano y ambiental de la frontera. Aplaudió la colaboración entre el legislador y el área de Parques y Jardines municipales para concretar la siembra de miles de árboles en distintos puntos de la ciudad.

“Nos quejamos de la sequía, pero no siempre hacemos algo para cambiarlo. Este plan es una acción concreta para que tengamos un mejor medio ambiente”, subrayó.

En su mensaje, el alcalde recordó que los programas sociales —como la Pensión para Adultos Mayores— son hoy una realidad gracias a las reformas impulsadas por el movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó a la ciudadanía a mantener la unidad y defender los logros sociales alcanzados.

“Hace 30 años nadie hubiera creído que todos los adultos mayores tendrían una pensión universal. Hoy es una realidad, y por eso debemos seguir organizados para conservar lo que hemos logrado y avanzar por más”, expresó.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar cerró con un mensaje personal a su hermano:

“Si algo he visto en Alejandro toda la vida es su entrega, su lealtad y su disposición para ayudar. Esas cualidades hoy las pone al servicio de Juárez. Gracias, hermano. La Cuarta Transformación va a llegar a todo Chihuahua”, concluyó.