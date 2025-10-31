Movil - LB1A -
octubre 31, 2025
    octubre 31, 2025 | 16:49
    Reconoce Ciudad Juárez a Clarisa Armendáriz por triunfo internacional en fisicoculturismo

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Staff
    La atleta juarense representará a México en Inglaterra tras obtener el carnet profesional y ganar su primera competencia como pro.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La fisicoculturista Clarisa Armendáriz fue recibida este jueves por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien reconoció su destacada trayectoria y reciente triunfo internacional, que la consolida como una de las máximas representantes del fisicoculturismo mexicano a nivel mundial.

    Originaria de Ciudad Juárez, Clarisa ha participado durante tres años consecutivos en competencias internacionales representando a México, logrando en dos de esas ediciones el tercer lugar en la categoría Bikini. Este año, sin embargo, alcanzó el título absoluto en su categoría, lo que le valió obtener el carnet profesional, un reconocimiento que solo reciben atletas con resultados sobresalientes.

    El logro no se quedó ahí. Tras recibir el carnet de profesional, Clarisa fue invitada a debutar inmediatamente en su primera competencia en la categoría profesional, en la cual también resultó ganadora. Este hecho fue destacado por autoridades y dirigentes del fisicoculturismo, quienes la consideran un caso ejemplar dentro de la comunidad deportiva de Chihuahua y de todo el país.

    En el acto de reconocimiento celebrado hoy, Clarisa estuvo acompañada por el presidente de la NABBA (National Amateur Body Builders’ Association) estatal en Chihuahua y de la Asociación de Fisicoculturismo y Cultura Física de Chihuahua AC (AFCF), quienes resaltaron el esfuerzo colectivo para que atletas locales puedan competir en el extranjero. La administración municipal, a través del presidente Pérez Cuéllar, ha brindado apoyo logístico y económico para facilitar la participación de deportistas juarenses en competencias internacionales.

    La trayectoria de Clarisa Armendáriz se ha convertido en un referente de disciplina, constancia y pasión por el deporte. Su crecimiento en el ámbito del fisicoculturismo y su proyección internacional también representan una oportunidad para visibilizar el talento deportivo que existe en la frontera norte, más allá de las disciplinas tradicionales.

    La atleta se prepara ahora para su siguiente reto: representar a Ciudad Juárez y a México en un nuevo certamen internacional que se llevará a cabo en Inglaterra, donde competirá ya como atleta profesional. Su presencia en dicho evento confirma el nivel competitivo de los deportistas juarenses y reafirma la importancia de continuar apoyando al deporte como herramienta de desarrollo personal y comunitario.

