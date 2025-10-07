Reconoce cabildo labor de Héctor Mejía en favor de la seguridad por 29 años

Publicidad - LB2 -

Además, por decisión del cabildo en pleno, se determinó que el auditorio de la Academia Municipal de Policía lleve su nombre.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Las autoridades municipales reconocieron la aportación de Héctor Mejía a la seguridad durante los últimos 29 años.

“Es desde la SSPM un honor poderle compartir este pequeño homenaje a Don Héctor Mejía, y que mejor que reconocerle en vida”, dijo César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Además, por decisión del cabildo de esta frontera, se determinó que el auditorio de la Academia Municipal de Policía lleve su nombre.

Mireya Porras, presidenta de la comisión de seguridad en el cabildo, destacó el liderazgo ejemplar e invaluable aportación al fortalecimiento de la seguridad pública.

El alcalde dijo que la labor del homenajeado representa una vida entregada al deber, a la lealtad y al compromiso por México.

“Héctor Mejía ha sido protagonista de momentos decisivos en materia de seguridad pública marcando un antes y un después en la formación de elementos más humanos y comprometidos”, mencionó el alcalde.

Mejía Gutiérrez ha desempeñado los siguientes cargos en su carrera policial:

• Inspector General de la Policía Municipal en la administración de 1983-1986.

• Director General de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, en la administración 1992-1998

• Asesor para temas de seguridad en proyectos especiales

• Asesor en Seguridad Pública en la administración estatal 1998-2004

• Director de seguridad de la campaña a la Presidencia de la República del licenciado Manuel J. Clouthier 1998

• Director de Seguridad y Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en la administración del 2006-2012

• Diputado federal y delegado del PAN, partido del cual fue asesor por varios años

Además de la distinción en Cabildo, acordaron colocar una placa y darle su nombre al auditorio de la Academia Municipal de la Policía.

