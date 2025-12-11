Reconoce alcalde Pérez Cuéllar a jóvenes por su participación en el Cabildo Juvenil 2025

Publicidad - LB2 -

Destacan propuestas sobre medio ambiente, deporte, espacios públicos y prevención de la violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La participación activa de la juventud es clave para fortalecer la democracia y construir una mejor sociedad, afirmó este jueves el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, al encabezar la Sesión de Cabildo Juvenil 2025, evento que reunió a jóvenes juarenses para presentar propuestas ciudadanas enfocadas en mejorar la calidad de vida en distintos sectores de la ciudad.

Durante su mensaje, el alcalde agradeció a las y los jóvenes por involucrarse en la vida pública y presentar ideas que, desde su visión, aportan al desarrollo de Ciudad Juárez. Señaló que la juventud es uno de los mayores activos que tiene la ciudad, y que escucharla e incluirla en los procesos de toma de decisiones es una responsabilidad institucional.

“El Municipio tiene el compromiso de dar seguimiento a todos los proyectos que presenten. Por eso le he pedido al Instituto Municipal de la Juventud que esté pendiente y que acompañe el proceso cuando estas iniciativas lleguen a las comisiones de regidores”, expresó Pérez Cuéllar ante las y los participantes.

Durante la sesión, se presentaron propuestas en temas clave como recuperación ambiental, promoción del deporte, estrategias para vivir sin violencia, resistencia social juvenil segura y rehabilitación de parques y jardines. Estas iniciativas serán canalizadas a las comisiones edilicias correspondientes, donde serán revisadas y, en su caso, turnadas a Cabildo para su análisis y posible implementación.

La regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión Edilicia de Juventud, subrayó la relevancia de espacios como el Cabildo Juvenil, ya que promueven la participación ciudadana con un enfoque intergeneracional. “Es muy valioso que estas propuestas surjan de los propios jóvenes, porque son ellos quienes mejor entienden las necesidades de su entorno. Desde el Cabildo y las dependencias, vamos a apoyar para que estas ideas se conviertan en acciones”, afirmó.

Cristo Sosa explicó que además del trabajo en comisiones, distintas dependencias municipales se involucran en el análisis y acompañamiento de las propuestas, con el fin de brindar orientación técnica y facilitar su viabilidad. Señaló que este esfuerzo conjunto permite fortalecer el vínculo entre ciudadanía joven y gobierno local.

La Sesión de Cabildo Juvenil 2025 se ha consolidado como un ejercicio de participación democrática, donde adolescentes y jóvenes presentan propuestas con impacto social desde su perspectiva. Este año, los temas presentados reflejaron una preocupación compartida por el medio ambiente, el acceso a espacios públicos dignos, la cultura de paz y la necesidad de generar entornos seguros para las juventudes.

El alcalde reiteró que los proyectos no quedarán sólo en el papel. “Gracias por participar, porque la participación de los jóvenes es fundamental para construir democracia. Cuando la gente los ve trabajando, la gente se contagia”, expresó Pérez Cuéllar al finalizar su intervención.

