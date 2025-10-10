Reconoce alcalde aporte histórico de familiares revolucionarios

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el valor y aporte histórico de los familiares de aquellos que combatieron en la Revolución Mexicana, ya que gracias a ellos hoy la República goza de libertad.

Ciudad Juárez, Chih .- El encuentro se llevó a cabo en el marco de la entrega de un apoyo económico a personas que forman parte de la Asociación Civil Unificación Nacional de Veteranos, Viudas, Hijos y Nietos de la Revolución Mexicana, quienes le regalaron al alcalde un sombrero parecido a los que usaba Francisco Villa.

Socorro Herrera Holguín, nieta de uno de los revolucionarios, dijo que en México existe el Decreto 204, el cual está destinado a beneficiar a viudas, esposas, hijos y nietos de aquellas personas que pelearon en la revolución.

Afirmó que los revolucionarios lucharon para que las y los mexicanos de ese tiempo y las generaciones futuras tuvieran una mejor calidad de vida y el decreto tiene como objetivo apoyar a quienes lucharon por los mexicanos.

Dijo que el Estado otorga atención de salud y apoyos económicos, pero gracias a la intervención del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se buscó que en Juárez también se les diera un apoyo monetario, como reconocimiento a la contribución de sus familiares para dar libertad al país.

En esta ocasión se entregó el apoyo a 12 personas que son hijos, nietos y bisnietos de los combatientes.

El Presidente acudió a la entrega del apoyo para saludar y reconocer a los beneficiarios, ya que ellos representan a quien con sangre luchó por tener un mejor México y ahora se goza de muchas garantías y libertades.

Sobre esta entrega, Yesenia Hidalgo, titular de la Coordinación de Resiliencia, dijo que los familiares de los revolucionarios solicitaron al alcalde un apoyo económico, con base en el Decreto 204.

Se atendió su petición y se logró dar una aportación económica porque es justo que se dé algo a quienes ya dieron tanto por el país, se dijo en la reunión.

