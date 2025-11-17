Recolecta Ecología una tonelada de basura electrónica en Cruzada por el Reciclaje

Publicidad - LB2 -

Durante dos jornadas, también se acopiaron mil 500 llantas, aceite, medicamentos y tiliches en el Parque Palmillo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cruzada por el Reciclaje, realizada el pasado viernes 14 y sábado 15 de noviembre en el Parque Palmillo, logró recolectar una tonelada de basura electrónica, además de diversos residuos sólidos y de manejo especial, en una iniciativa encabezada por la Dirección de Ecología Municipal con el objetivo de promover la correcta disposición de desechos generados en el hogar.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, calificó como un éxito la participación ciudadana durante ambas jornadas, donde se recibió una importante cantidad de materiales reciclables y residuos que requieren manejo especializado.

Entre los resultados, se logró recolectar:

1 tonelada de basura electrónica

1,500 llantas en desuso

3 contenedores llenos de tiliches

100 kilos de papel reciclable

100 kilos de aceite quemado de motor

100 kilos de aceite vegetal

20 kilos de medicamento caduco

10 kilos de baterías alcalinas

Díaz Gutiérrez explicó que la Cruzada tuvo como finalidad acercar a la ciudadanía un punto de acopio donde se pudiera entregar de forma segura residuos que, de otra manera, terminan en la vía pública, lotes baldíos o cuerpos de agua, generando un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud pública.

Durante las jornadas también se recibió plástico, cartón, aluminio, vidrio, pintura, tóner, solventes, focos fluorescentes y pilas, materiales que serán canalizados para su reciclaje o disposición final adecuada. Además, se instaló una unidad móvil de verificación vehicular, lo que permitió a los asistentes cumplir con este trámite ambiental de manera simultánea.

El funcionario resaltó la importancia de que las familias juarenses continúen adoptando prácticas responsables de separación y entrega de residuos, ya que este tipo de esfuerzos comunitarios contribuyen a la reducción de la contaminación urbana y fortalecen una cultura de cuidado ambiental.

La Dirección de Ecología agradeció el respaldo de otras dependencias que colaboraron en la logística de la Cruzada, así como la disposición de la comunidad que acudió con diversos materiales, muchos de ellos acumulados durante meses por falta de espacios adecuados para su acopio.

Finalmente, Díaz Gutiérrez adelantó que el Municipio continuará organizando este tipo de eventos en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de facilitar el reciclaje y promover la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos, manteniendo una agenda ambiental activa y cercana a la comunidad.

