Recibieron más de 1,200 personas apoyo alimentario en Ciudad Juárez

A través del programa NutriChihuahua, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha llevado a cabo la entrega de apoyo alimentario a más de 1,200 personas adultas mayores y con discapacidad en distintos sectores de Ciudad Juárez. Esta iniciativa busca atender a los grupos más vulnerables de la población, garantizando su acceso a alimentos básicos y contribuyendo a su bienestar.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – Las actividades de distribución de despensas comenzaron el pasado miércoles y se extenderán hasta el próximo sábado 23 de agosto. Los Centros de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) ubicados en las colonias 15 de Enero, Fray García de San Francisco, Altavista y en el Parque Central son los puntos designados para esta importante labor social. Este esfuerzo se enmarca dentro de una política de atención mensual que promueve la igualdad social en la región.

En total, se han distribuido 1,248 despensas a 624 personas con discapacidad y 1,320 despensas a 660 personas adultas mayores. Cada paquete alimenticio está diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales de estos grupos, asegurando que reciban una alimentación adecuada y balanceada. La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, destacó la importancia de este proyecto, señalando que es gratificante poder apoyar a quienes más lo necesitan.

Galindo también mencionó que estas acciones son parte del compromiso del Gobierno del Estado con los grupos prioritarios, reafirmando la intención de fortalecer el bienestar comunitario. Este tipo de programas no solo abordan la necesidad inmediata de alimentos, sino que también buscan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a largo plazo.

El programa NutriChihuahua representa un esfuerzo significativo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Ciudad Juárez. A través de estas iniciativas, se busca generar un impacto positivo en la vida de las personas más vulnerables, promoviendo su inclusión y bienestar. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, y se espera que más personas se beneficien de estos apoyos en futuras ediciones del programa.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo humano y la atención a los sectores más desprotegidos de la sociedad, contribuyendo así a construir una comunidad más equitativa y solidaria.

