Reciben vecinos pavimentación de calle Argelia

Esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó la entrega oficial de los trabajos hechos en la calle Argelia Manriquez, dentro del programa de Mejoramiento de Vialidades, cuyo objetivo es concentrar todos los esfuerzos para lograr cambios en poco tiempo.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde agradeció la buena organización de las y los vecinos del sector para gestionar las mejoras del espacio, ya que de esta manera se demuestra su preocupación por cambiar las condiciones de la ciudad, por lo que aseguró, el Gobierno Municipal seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía.

Daniel González García, director general de Obras Públicas del Municipio, indicó que el tramo entregado de 1,309.21 metros cuadrados comprende de la avenida del Granjero a la calle Nueva Zelanda.

“Llevamos a cabo la pavimentación con concreto hidráulico, introducción de agua potable, alcantarillado, postes nuevos para el alumbrado, guarniciones y pintura con una inversión total de $5 millones 100 mil pesos”, puntualizó.

Por su parte, el titularl de la Coordinación de Seguridad Vial, Jesus Manuel Garcia Reyes, señaló que se trabajó en la señalización, así como en la pintura para la división de carriles.

En cuanto a las acciones de limpieza, fueron retiradas 6.5 toneladas de tierra de arrastre, llantas y tiliches, destacó el director de Servicios Públicos del Municipio, César Tapia Martínez.

Con poco más de 45 años viviendo en el área, la señora Josefina de Santiago, presidenta del grupo vecinal, dijo que se trata de insistir pero también informarse y reconocer lo que se hace para el bien de la ciudad.

“Existen muchas zonas con necesidades, sin embargo, en menos de 8 meses la actual administración dio respuesta a nuestras peticiones, por lo que todos y todas estamos muy agradecidos con el alcalde y su equipo”, expresó.

