Reciben vecinos de Los Ojitos parque rehabilitado con recursos del Presupuesto Participativo

El espacio fue transformado con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión de más de 5 millones de pesos y como resultado de la participación ciudadana, este sábado 22 de noviembre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar entregó a los vecinos de la colonia Los Ojitos la rehabilitación integral del parque “Niñez de los Pies”, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2025.

La obra estuvo a cargo de la Dirección General de Obras Públicas y consistió en la construcción de andadores, un gimnasio al aire libre, juegos infantiles, rehabilitación de la cancha de usos múltiples, instalación de mobiliario urbano, incorporación de vegetación y renovación del sistema de alumbrado público. El proyecto, ejecutado con un presupuesto total de 5 millones 362 mil 234 pesos, responde a una iniciativa vecinal encabezada por Laura Cruz, quien propuso el rescate del terreno ante la necesidad de espacios de convivencia en el sector.

Durante la entrega del parque, Pérez Cuéllar reconoció el esfuerzo de las y los vecinos por involucrarse en los mecanismos de participación directa. “Laura me dice que esto era solo un terreno. Da gusto ver cómo un espacio público se transforma y se entrega a las familias, niñas, niños y a toda la comunidad. Agradecemos a quienes encabezaron este esfuerzo por mejorar su entorno”, expresó el edil ante decenas de personas reunidas en el lugar.

Además de las obras estructurales, personal de la Dirección General de Servicios Públicos realizó acciones complementarias como limpieza profunda, retiro de tiliches, eliminación de tierra de arrastre y rehabilitación de luminarias, tanto en el parque como en calles cercanas de la colonia Los Ojitos, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y la seguridad de la zona.

Durante el evento también estuvieron presentes Alberto Cruz, presidente del comité vecinal; Ashley Berenice Salas, entrenadora de tiro con arco; Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; y César Tapia, director general de Servicios Públicos, quienes coincidieron en la importancia de la colaboración entre ciudadanía y gobierno para rescatar espacios públicos y fomentar el tejido social.

El parque “Niñez de los Pies” representa un nuevo punto de encuentro para las familias de la colonia, y su rehabilitación es parte de una estrategia más amplia del Gobierno Municipal para destinar el Presupuesto Participativo a proyectos que surgen directamente de las necesidades de la comunidad. Las autoridades reiteraron la invitación a más vecinos de distintas colonias para que se sumen a futuras ediciones del programa.

Con este tipo de acciones, el municipio de Juárez avanza en la consolidación de espacios públicos dignos, seguros y funcionales, que fortalecen la convivencia vecinal y promueven el uso responsable del entorno urbano por parte de todas y todos.

