Reciben a Maru Campos con respeto durante visita de Sheinbaum en Juárez; Ariadna Montiel se lleva ovación

La gobernadora fue recibida con respeto, en contraste con rechiflas en actos anteriores; la secretaria de Bienestar fue la más ovacionada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente marcado por el entusiasmo popular y la expectativa ante la primera visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad Juárez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, recibió una ovación respetuosa y notoriamente más cálida que en ocasiones anteriores, donde había sido objeto de rechiflas en eventos similares.

A diferencia de otros actos públicos en esta frontera, la mandataria estatal fue recibida sin manifestaciones de rechazo visibles, y su nombre fue mencionado en el templete sin generar respuestas negativas por parte del público, lo cual representó un cambio en el tono ciudadano hacia su figura durante eventos federales.

Sin embargo, la ovación más fuerte del evento fue para la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien fue aclamada con fuerza por miles de asistentes al momento de su presentación. Montiel ha sido una figura cercana a las bases morenistas y artífice de programas sociales clave en Chihuahua, lo que le ha ganado un fuerte respaldo en la región, particularmente entre beneficiarios y estructuras de organización comunitaria.

El evento, celebrado en el Estadio Juárez Vive, reunió a unas 15 mil personas y congregó a representantes de todos los niveles de gobierno, así como a legisladores, funcionarios federales, colectivos ciudadanos y simpatizantes de la Cuarta Transformación.

La presidenta Sheinbaum centra su mensaje en la promoción de la paz, el combate a las adicciones y la continuación de programas sociales prioritarios. El recibimiento que tuvieron las distintas figuras políticas del presídium reflejó, en parte, el ánimo de la base ciudadana juarense hacia los actores del nuevo escenario político nacional y estatal.

La presencia de la gobernadora en este acto federal también es vista como un gesto de institucionalidad y coordinación, en un contexto donde los puentes entre el estado y la federación resultan fundamentales para proyectos estratégicos en la entidad.

Mientras tanto, la secretaria Montiel reafirmó su liderazgo en la región norte como operadora clave de los programas del bienestar, consolidando su papel en el nuevo gabinete federal ante los ojos de la frontera.