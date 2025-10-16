Movil - LB1A -
octubre 16, 2025
    octubre 16, 2025 | 12:51
    Reciben 80 familias juarenses sus escrituras de propiedad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) entregó 80 escrituras de propiedad, a familias que habitan en las zonas norte y sur de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Vemos con satisfacción una tarea que culmina y refleja la suma de trabajo entre las familias y el Gobierno”, expresó Gabriel Valdez, titular de la SDUE.

    Del total de los documentos entregados, 30 corresponden a lotes habitacionales y comerciales de la zona sur, y 50 a la región norte del municipio, lo que beneficia a 240 personas de colonias como Anapra, 15 de Enero, Campestre Virreyes, Alcaldes, Lucio Blanco, Morelos y CDP.

    Desde el inicio de la actual administración se han entregado 2 mil 471 escrituras, en apoyo a 7 mil 907 personas.

    El funcionario aprovechó la ocasión para invitar a los presentes a participar en el próximo periodo del Programa de Descuentos a poseedores de lotes habitacionales y comerciales, que tendrá vigencia del 1 de diciembre del presente año, al 31 de enero de 2026.

