    agosto 20, 2025 | 15:40
    Recibe Pérez Cuellar visita del ex alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández.

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    La entrevista se llevo a efecto este miércoles en el primer piso de la alcaldía de esta frontera.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo a Hernández) .- Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, recibió en su despacho la visita del ex alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández.

    “Estamos trabajando en equipo con todo el estado y vamos por más”, compartió en sus redes sociales el edil juarense
    Hace un par de días Pérez Cuéllar se entrevistó con Eliseo Compeán, ex alcalde de Delicias.

    Y unos días más atrás, Leonel Galindo, ex presidente municipal de Manuel Benavidez, visitó la oficina del primer edil juarense.

