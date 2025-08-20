Recibe Pérez Cuellar visita del ex alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández.

Publicidad - LB2 -

La entrevista se llevo a efecto este miércoles en el primer piso de la alcaldía de esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo a Hernández) .- Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, recibió en su despacho la visita del ex alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández.

“Estamos trabajando en equipo con todo el estado y vamos por más”, compartió en sus redes sociales el edil juarense

Hace un par de días Pérez Cuéllar se entrevistó con Eliseo Compeán, ex alcalde de Delicias.

Y unos días más atrás, Leonel Galindo, ex presidente municipal de Manuel Benavidez, visitó la oficina del primer edil juarense.

