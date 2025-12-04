Recibe Gobierno del Estado 723 chamarras para estudiantes de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las prendas serán distribuidas en 194 escuelas como parte de la campaña “Juntos contra el Frío” 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En respuesta a las bajas temperaturas que ya comienzan a sentirse en la región fronteriza, el Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, recibió un donativo de 723 chamarras por parte de la cadena restaurantera Carl’s Jr., que serán destinadas a niñas, niños y adolescentes de 194 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez. Esta acción forma parte de la campaña invernal “Juntos contra el Frío” 2025, enfocada en atender a la niñez en situación de vulnerabilidad.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la Zona Norte, explicó que la campaña prioriza a estudiantes de comunidades con alto rezago social y sin acceso a ropa adecuada para el frío. Señaló que las prendas donadas ya están asignadas a planteles escolares identificados con mayor necesidad, y que esta acción forma parte de un modelo integral de apoyo que busca garantizar el bienestar de las infancias juarenses durante el invierno.

Las escuelas beneficiadas también forman parte del programa alimentario “Desayunamos Juntos, Come, Crece y Aprende”, mediante el cual los estudiantes reciben desayunos escolares fríos, lo que refuerza el respaldo estatal a su desarrollo físico y educativo. La entrega de chamarras busca complementar esta atención, brindando mayor protección durante los meses más fríos del año.

Daniela Rentería, integrante del equipo de operaciones de Carl’s Jr., informó que a nivel estatal la campaña logró reunir 1,082 chamarras, de las cuales 608 son nuevas y el resto reacondicionadas en buen estado, gracias a las aportaciones voluntarias de trabajadores y clientes de la empresa. Detalló que todas las prendas fueron entregadas empaquetadas, clasificadas por edad y género para facilitar su distribución directa en las escuelas.

La campaña “Juntos contra el Frío” ha recolectado más de 30 mil chamarras en todo el estado, mediante la colaboración con distintas empresas, organizaciones y ciudadanía. Las autoridades indicaron que la distribución de prendas continuará durante diciembre y enero, para asegurar que el apoyo llegue de forma oportuna antes de que las temperaturas desciendan aún más.

Con esta entrega, el Gobierno del Estado y sus aliados refuerzan su compromiso con la niñez chihuahuense, especialmente en regiones como Ciudad Juárez, donde el invierno representa un riesgo adicional para estudiantes de comunidades con limitados recursos. La estrategia también busca incentivar la participación social para ampliar el impacto de estas acciones solidarias.

