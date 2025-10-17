Recibe El Manantial Hogar apoyo del Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó un apoyo social del Presupuesto Participativo en beneficio de Manantial Hogar, para el servicio integral de transporte y fisioterapia a personas con discapacidad.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde felicitó a la organización por el trabajo que realizan en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.

“El Presupuesto Participativo tiene esa virtud, que los ciudadanos nos ayudan a decidir dónde invertir y ahorita decía Adela, gracias a Dios y al Municipio de Juárez por hacer esto, pero le falto algo muy importante gracias a ustedes que se organizaron y votaron”, resaltó.

Adela Montenegro Talamantes, directora de Manantial Hogar, agradeció al municipio por la inversión de 4 millones 515 mil 307.45 pesos, recursos que fueron utilizados para un transporte adaptado y equipo de fisioterapia, para los más de 40 usuarios.

“Sin este camión no podríamos movernos compañeros, muchas gracias al Presidente por hacerlo posible”, destacó Luis Carlos Peldaño Reyes, usuario de El Manantial.

Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana del Municipio, destacó la labor de los ciudadanos a través del Presupuesto Participativo y llamó a los juarenses a seguir trabajando en beneficio de la comunidad.

Luego de la ceremonia de entrega, el Presidente Pérez Cuéllar hizo un recorrido por las instalaciones, acompañado de personal de El Manantial, padres de familia y la directora de Salud Municipal, Daphne Santana.

