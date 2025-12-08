Recibe el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez la Presea Fray García de San Francisco 2025

Publicidad - LB2 -

El Ayuntamiento reconoció su legado académico y su aporte al desarrollo de la ciudad en el marco del 366 aniversario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una ceremonia solemne realizada este lunes como parte de los festejos por el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, el Ayuntamiento entregó la Presea Fray García de San Francisco 2025 al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), en reconocimiento a su destacada labor educativa y su contribución al desarrollo de la comunidad fronteriza durante más de seis décadas.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la sesión solemne y entregó el galardón al director del plantel, Mario Macario Ruiz Grijalba, quien recibió la presea en nombre de estudiantes, egresados, personal docente y administrativo de la institución. En su mensaje, el directivo agradeció el reconocimiento y lo calificó como un honor que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales íntegros al servicio de la sociedad.

“Este reconocimiento está dedicado a las y los egresados, a quienes hoy se forman en nuestras aulas, y al personal que ha mantenido en alto el nombre de nuestra casa de estudios. Nos motiva a seguir construyendo un futuro de excelencia y servicio”, señaló Ruiz Grijalba, al destacar que el ITCJ ha sido parte esencial del crecimiento académico, industrial y social de Ciudad Juárez.

Por su parte, el alcalde Pérez Cuéllar destacó que el Tecnológico ha formado a más de 35 mil profesionistas desde su fundación y que hoy, más que nunca, la formación tecnológica es clave para enfrentar los desafíos actuales. “El mundo está más globalizado, más tecnologizado. En ese contexto, instituciones como el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez son fundamentales para responder a los retos del futuro”, afirmó.

La Presea Fray García de San Francisco es la máxima condecoración que otorga el Ayuntamiento a personas u organizaciones que han hecho contribuciones valiosas a la ciudad. Instituida en 1996, este reconocimiento simboliza el compromiso con el desarrollo, la cultura, la educación y la paz social, pilares que el ITCJ ha promovido desde su fundación.

En el marco de esta entrega, también se otorgaron menciones honoríficas a destacados actores de la vida cultural y social de Juárez: el grupo musical Los Silver, el activista social Pedro Matus Hernández, y el músico y compositor de jazz Justino Contreras González. Estos reconocimientos fueron anunciados por el regidor José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural.

“Estos reconocimientos reflejan la importancia de la cultura, la innovación y el compromiso social en la construcción de un mejor futuro para todos”, señaló el regidor, al subrayar que cada homenajeado representa una faceta esencial del dinamismo juarense.

La entrega de la presea y reconocimientos se realizó en el marco de los festejos oficiales por la fundación de Ciudad Juárez, reforzando el vínculo entre el legado histórico de la ciudad y las instituciones que siguen aportando a su desarrollo en el presente.

