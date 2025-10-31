Rechaza Trump reanudar negociaciones comerciales con Canadá tras disputa por publicidad

Publicidad - LB2 -

El presidente estadounidense reaccionó con nuevos aranceles tras un anuncio canadiense que consideró una provocación.

Washington, D.C. (ADN/AFP) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes retomar las negociaciones comerciales con Canadá, una semana después de haberlas suspendido abruptamente en respuesta a una disputa por una publicidad televisiva emitida en Ontario, lo que marca un nuevo punto de tensión entre ambos países, históricamente aliados y socios comerciales clave en América del Norte.

Desde el avión presidencial Air Force One, Trump declaró a periodistas que, aunque mantiene una “buena relación” con el primer ministro canadiense Mark Carney, lo ocurrido con el anuncio fue un acto de “juego sucio” que no puede ser ignorado. “Me gusta mucho Carney, pero lo que hicieron estuvo mal”, señaló el mandatario al ser cuestionado sobre la posibilidad de reanudar las pláticas bilaterales. A pesar de que, según él, el primer ministro ofreció una disculpa, Trump fue tajante: “no” habrá conversaciones por ahora.

El origen del conflicto fue un anuncio difundido en la televisión canadiense, en particular en la provincia de Ontario, en el que se utilizaron declaraciones del expresidente estadounidense Ronald Reagan sobre políticas arancelarias. La Casa Blanca acusó a las autoridades canadienses de manipular el mensaje de Reagan para presentar a Trump como un promotor del proteccionismo en perjuicio de la cooperación continental. Ontario retiró la publicidad tras la controversia, pero la relación bilateral ya se encontraba deteriorada.

Como represalia, Trump aumentó en 10% los aranceles sobre varios productos canadienses, afectando especialmente al sector del acero, aluminio y manufactura. Aunque estos productos siguen bajo el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), las medidas arancelarias unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense han golpeado severamente a las exportaciones canadienses, lo que ha generado tensión en los sectores industriales del país vecino.

La negativa de Trump llega pocos días después de que el primer ministro Carney expresara, durante una cumbre en Malasia, que Canadá estaba “lista para retomar el diálogo” con Washington. Ambos líderes también mantuvieron una breve conversación en los márgenes de la cumbre de APEC en Corea del Sur, donde no se logró ningún avance concreto en materia comercial.

Este nuevo episodio agrava la ya complicada dinámica bilateral desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025, tras una campaña marcada por su retórica proteccionista. Durante su primer mandato, Trump ya había tensado la relación con Ottawa al exigir la renegociación del antiguo TLCAN, lo que dio lugar al TMEC, en vigor desde 2020. Sin embargo, con su retorno, los desacuerdos han resurgido, especialmente en torno a temas como la industria automotriz, energías limpias y regulaciones medioambientales.

Canadá es actualmente el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos, con un flujo anual de intercambios superior a los 700 mil millones de dólares, y es uno de los principales proveedores de materias primas estratégicas para el sector industrial estadounidense. A pesar de ello, la decisión de Trump de suspender el diálogo marca un retroceso diplomático que podría tener repercusiones económicas a corto y mediano plazo, tanto para productores como para consumidores en ambos lados de la frontera.