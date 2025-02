Rechaza Javier Corral rechaza afiliarse a Morena

Publicidad - LB2 -

«Ya di mi dosis de disciplina partidista», dice el ex panista y ex gobernador de Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El senador Javier Corral afirmó que se mantiene firme en continuar como legislador de la bancada de Morena, pero no se afiliará al partido.

El senador Corral no asistió hoy a la reunión que encabezaron la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, con senadores de ese partido.

Dicha reunión tuvo el propósito de afiliar o reafiliar a los legisladores, así como pedirles que hagan afiliación en sus estados, además de que firmaran un decálogo de compromisos.

“Yo no soy miembro de Morena y siempre he dicho que no voy a serlo. Yo estoy como un senador externo adscrito al grupo parlamentario de Morena, pero ya no pienso afiliarme a ningún otro partido. En mi caso, en su momento esto se lo expresé tanto al presidente López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum; yo ya pertenecí muchos años a un partido político que fue el PAN, yo ya di mi cuenta de dosis de disciplina partidista”, declaró.

