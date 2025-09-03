Movil - LB1 -
    Recauda Municipio 105 millones 419,644 pesos en pago del Impuesto Predial en julio y agosto

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, realizó con éxito el Operativo de Verano implementado durante los meses de julio y agosto para apoyar a la ciudadanía en el pago de adeudos del Impuesto Predial y las infracciones de vialidad, dio a conocer el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

    Ciudad Juárez, Chih .- Mencionó que durante los dos meses se registró una recaudación de 105 millones 419,644 pesos, obtenidos a través de 15 mil 444 recibos pagados.

    Detalló que de ese total, en julio se recabaron 53 millones 136,786 pesos con 7 mil 817 recibos; mientras que en agosto se recibió 52 millones 282,858 pesos a través de 7 mil 627 recibos pagados.

    Nájera Payán señaló que este avance es similar al registrado en el Operativo de Verano 2024 y representa un paso importante en la reducción de la cartera vencida.

    Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, quien desee llegar a un convenio de pago en su cuenta del Impuesto Predial puede acudir directamente a la Tesorería Municipal, añadió.

