Reanudarán en septiembre el programa de Atención a las causas

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, dio a conocer que a partir del lunes 8 de septiembre se reanuda el programa de Atención a las causas.

Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que se trabajará durante 15 días en las colonias con mayor índice delictivo para hacer una intervención integral por parte del Gobierno Municipal y el Federal.

“Queremos atender las causas que originan la violencia, además de la recuperación de espacios públicos, que es el objetivo del programa”, indicó.

También dijo que se tendrá la intervención en las escuelas con campañas y programas del combate contra el consumo de las sustancias, así como actividades culturales, artísticas y deportivas.

Comentó que en el tema de urbanización, está el embellecimiento de la colonia en la que se estará trabajando, con el propósito de mejorar su entorno.

La funcionaria explicó que esta es la segunda etapa del programa de Atención a las causas, la primera fue la fase intensiva dónde se acudió cada semana a 10 colonias distintas, atendiendo a la ciudadanía, pero está segunda es de reforzamiento.

Hace unos meses se puso en marcha el programa de Atención a las causas en el que participan de manera coordinada dependencias de los gobiernos Municipal y Federal.

