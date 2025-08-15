Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 11:44
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Reanudarán en septiembre el programa de Atención a las causas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, dio a conocer que a partir del lunes 8 de septiembre se reanuda el programa de Atención a las causas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Explicó que se trabajará durante 15 días en las colonias con mayor índice delictivo para hacer una intervención integral por parte del Gobierno Municipal y el Federal.

    “Queremos atender las causas que originan la violencia, además de la recuperación de espacios públicos, que es el objetivo del programa”, indicó.

    - Publicidad - HP1

    También dijo que se tendrá la intervención en las escuelas con campañas y programas del combate contra el consumo de las sustancias, así como actividades culturales, artísticas y deportivas.

    Comentó que en el tema de urbanización, está el embellecimiento de la colonia en la que se estará trabajando, con el propósito de mejorar su entorno.

    La funcionaria explicó que esta es la segunda etapa del programa de Atención a las causas, la primera fue la fase intensiva dónde se acudió cada semana a 10 colonias distintas, atendiendo a la ciudadanía, pero está segunda es de reforzamiento.

    Hace unos meses se puso en marcha el programa de Atención a las causas en el que participan de manera coordinada dependencias de los gobiernos Municipal y Federal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 036 | Choque político en Chihuahua: Pérez Cuéllar vs. Bonilla

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Urge replantear estrategia y resolver daños dejados por lluvias en Chihuahua y Juárez:diputado Avitia

    Necesario que comparezcan ante el Congreso secretarios de Obras Públicas y Hacienda.   Chihuahua Chih .-...
    Estado

    Exhortan a DIF y Fiscalía a informar sobre caso de menor víctima de abuso en Hidalgo del Parral

    La 68 Legislatura hizo un llamado al DIF Estatal y a la Fiscalía General...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.