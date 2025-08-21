Realizaron Cruzada Nocturna en el bulevar Manuel Gómez Morín

Publicidad - LB2 -

A fin de mantener en buen estado los corredores comerciales y reforzar el sentido de comunidad y corresponsabilidad en el cuidado del entorno, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo la edición número 35 de la Cruzada Nocturna, en el corredor comercial del bulevar Manuel Gómez Morín.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez, encabezó los esfuerzos y destacó que el tramo atendido es de 3.2 kilómetros, desde la avenida Tecnológico a Paseo de la Victoria.

Señaló que las acciones tienen el objetivo de detectar, atender y resolver las problemáticas relacionadas con los servicios públicos en diferentes sectores de la ciudad, para mejorar la seguridad, el bienestar y la imagen urbana.

En la Cruzada participaron empleados de las direcciones de Limpia, Alumbrado Público, así como Parques y Jardines.

El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el personal hizo barrido manual en los 3.2 kilómetros en ambos lados de las aceras, se levantaron poco más de 15 toneladas de tierra de arrastre y 5 mil 400 kilos de basura y hierba.

El coordinador operativo de Alumbrado Público, Juan Huerta, señaló que el personal instaló 136 luminarias de 210 watts, revisaron los controles e instalaron 3 arbotantes, entre otras cosas.

Julio Martínez, coordinador operativo de Parques y Jardines, mencionó que las cuadrillas trabajaron en la limpieza general y poda formativa, además cuentan con una pipa con la que riegan los árboles que están sobre esa vialidad.

José Antonio Murguía Chávez, representante del Corredor de la avenida Manuel Gómez Morín, mencionó que estas acciones iniciaron en el 2021 como parte de un compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por lo que desde entonces los corredores son espacios recuperados y ahora tienen orden, vigilancia, alumbrado y seguridad.

El empresario agradeció al alcalde y a la Dirección de Servicios Públicos, además pidió a los comerciantes seguir manteniendo limpios los frentes de sus negocios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez Ruz, felicitó al alcalde por el gran equipo que tiene y por recuperar estos corredores. Dijo que los empresarios están contentos y agradecidos, por lo que también los animó a mantener sus negocios limpios, ya que con esto contribuyen a tener una ciudad más limpia.

Tapia Martínez dijo que trabajar en equipo Gobierno y sector empresarial permite obtener estos resultados. Así mismo recordó que el convenio fue impulsado por el alcalde.

“El objetivo es mantener los corredores industriales en buen estado. El sábado pasado, el Presidente Municipal dio el banderazo a la Cruzada del Cambio, actividad en la que de inicio estarán trabajando en 23 vialidades alrededor de 19 direcciones, con el objetivo de darle un cambio a la imagen urbana y estoy seguro que lo verán poco a poco”, indicó.

En la Cruzada Nocturna, las cuadrillas realizaron labores de limpieza en banquetas, camellones y áreas comunes, además de la revisión y sustitución de luminarias con el propósito de que zona quede en óptimas condiciones.

En el arranque de esta actividad también estuvieron Martín Luna, del corredor comercial Manuel Gómez Morín, así como Maribel Pérez, del corredor industrial Antonio J. Bermúdez.

