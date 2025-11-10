Movil - LB1A -
    noviembre 10, 2025 | 15:22
    Realizarán sorteo del Servicio Militar el domingo 23 de noviembre en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 2 mil jóvenes clase 2007 y remisos conocerán si cumplirán con el servicio activo en el Ejército.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Reclutamiento anunció que el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional, el cual tendrá como sede el Estadio 20 de Noviembre, ubicado en la calle Ignacio Ramírez y avenida 16 de Septiembre, en la colonia Partido Escobedo.

    La titular de la Junta, Viridiana Gómez, convocó a todos los jóvenes de la clase 2007 y a remisos que realizaron su trámite para obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional entre el 10 de enero y el 15 de octubre, a asistir puntualmente a este evento cívico obligatorio. En total, se registraron 2 mil 180 conscriptos durante ese periodo.

    Gómez explicó que el sorteo es un proceso sencillo y público, en el cual se va leyendo en voz alta el nombre de cada joven registrado, y posteriormente se extrae una canica blanca o negra para definir si el conscripto deberá cumplir con el servicio activo o en resguardo. La canica blanca generalmente indica participación activa en el Ejército Mexicano.

    La funcionaria municipal advirtió que quienes no asistan al sorteo o incumplan con el proceso sin justificación válida se harán acreedores a sanciones, conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Militar Nacional y su reglamento. Por ello, pidió a los jóvenes estar atentos al llamado y presentarse con puntualidad y documentación necesaria.

    El sorteo del Servicio Militar es una actividad que se realiza cada año en todo el país y tiene como objetivo seleccionar a los jóvenes que cumplirán con esta obligación constitucional, generalmente en actividades cívicas, sociales o bajo instrucción militar.

    Finalmente, la Junta Municipal de Reclutamiento reiteró que este ejercicio forma parte del cumplimiento del deber ciudadano y representa una oportunidad para participar en tareas que fortalecen el sentido de responsabilidad, disciplina y servicio a la nación.

