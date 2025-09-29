Realizarán sorteo de premios de Generación de Excelencia 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Podrían ganar laptops, tabletas, celulares, relojes, bocinas inteligentes, bicicletas y el sorteo de un automóvil último modelo, con una inversión 2.9 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- Un total de 6 mil 581 estudiantes de la zona norte participarán en el sorteo de premios en el programa Generación de Excelencia 2025, que incluye un automóvil último modelo para las y los inscritos en la vertiente de “Excelencia Académica”.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, señaló que el evento de premiación se efectuará el viernes 3 de octubre en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Este programa tiene el propósito de valorar, aprovechar y dar seguimiento a la trayectoria de jóvenes con alto desempeño académico, como activos estratégicos que contribuyen al desarrollo de sus personas, de sus familias y de su comunidad”, expresó el funcionario.

Añadió que en su edición 2025, Generación de Excelencia repartirá 2 millones 981 mil 276 pesos en premios en región norte, que comprende los municipios de Ahumada, Guadalupe Distrito Bravos, Práxedis G. Guerrero y Ciudad Juárez.

Entre los premios a entregar se encuentran tabletas electrónicas, celulares, laptops, relojes, bocinas inteligentes, bicicletas y el sorteo de un automóvil último modelo entre las y los inscritos en la modalidad “Excelencia Académica”.

Ángel Torres Valadez, jefe de Asistencia Educativa, explicó que el programa se divide en tres vertientes: “Premio a tu Esfuerzo”, para alumnas y alumnos de Secundaria, Media Superior, Superior y Técnico Superior, con promedio de 9.8 a 9.9.

La segunda es “Generación 10”, donde participan las y los estudiantes que tengan un promedio de 10; y la tercera vertiente es “Excelencia Académica”, para estudiantes que concluyeron su carrera profesional con el más alto promedio.

Además, se entregarán reconocimientos a las instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior que hayan tenido el mayor número de participantes, así como medallas para el alumno o alumna con mayor número de participaciones en el programa.

