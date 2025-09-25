Realizarán Foro Municipal de Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA en Actividades Delictivas

Publicidad - LB2 -

El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llevará a cabo el Foro Municipal de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes en Actividades Delictivas.

Ciudad Juárez, Chih .- El taller se realizará el 30 de septiembre en el Centro Municipal de las Artes y es organizado por SIPINNA, el DIF Municipal, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).

La titular del SIPINNA, Laura Mónica Marín, destacó durante una conferencia de prensa que el tema es de gran relevancia debido a que la niñez y adolescencia es un grupo vulnerable, además es importante tener el conocimiento a nivel municipal y generar acciones en materia de prevención.

“Es importante saber cómo estos grupos atraen a las niñas, niños y adolecentes (NNA) para sumarlos a actividades delictivas, cuál es la situación que viven para aceptar unirse a los grupos”, indicó.

Comentó que el Gobierno Municipal debe trabajar de la mano con asociaciones civiles y la comunidad en general, por lo que el foro permitirá crear estrategias que se puedan aplicar en la prevención.

Jaime García, coordinador del Observatorio FICOSEC, mencionó que desde hace año y medio trabajan en la reinserción social con la niñez y juventudes y están financiando una estrategia integral llamada “Cambiemos la ruta”, la cual busca articular esfuerzos de autoridades de instituciones de Gobierno y sociedad civil.

El foro tomará las voces de distintos sectores de la sociedad y creará una perspectiva comunitaria para encontrar soluciones que prevengan el reclutamiento de NNA, dijo García.

La titular del SIPINNA dijo que la información que se obtenga del foro, permitirá generar acciones y se trabajará en una propuesta de ley, por lo que la invitación es para la academia y organizaciones de la sociedad civil.

En la conferencia de prensa estuvo Ignacio López, jefe de oficina por el Estado de Chihuahua.

