Realizarán este viernes el VI Encuentro del Emprendimiento “Juárez Emprende: Edición Anual”

El evento reunirá a ponentes y emprendedores locales para fortalecer el ecosistema empresarial en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el VI Encuentro del Emprendimiento 2025, también conocido como Juárez Emprende: Edición Anual, en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA), ubicado en la Zona PRONAF. La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana y reunirá a más de 200 personas interesadas en fortalecer sus negocios o iniciar nuevos proyectos productivos.

Durante la presentación del evento, la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, destacó que esta será la última edición del año de una serie de encuentros bimestrales organizados para impulsar el crecimiento del ecosistema emprendedor juarense.

“Sabemos que existe una gran necesidad de formalizar negocios y acompañar a quienes están emprendiendo. Este evento es una oportunidad para adquirir herramientas prácticas y conectar con otros actores clave del sector”, señaló.

El encuentro contará con ponencias especializadas impartidas por expertos en temas financieros, legales y de emprendimiento. Entre los conferencistas destacan Magaly López, con la charla El futuro de tus finanzas; Efrén Omar Miramontes Luevano, titular de PROFECO en la región, quien hablará sobre el rol del proveedor responsable; Nohemí Sánchez Díaz, con una ponencia sobre incorporación fiscal; y Mario de la O, con la charla De buenas ideas a grandes empresas: el verdadero cambio de juego.

Además, se compartirán dos historias de éxito local a cargo de las emprendedoras Jessica Jazmín Gallegos Sánchez e Isabel Reyes, quienes narrarán su experiencia al frente de sus negocios como una forma de motivar y orientar a otras personas, en especial a mujeres que buscan emprender con propósito.

Durante su participación previa al evento, Magaly López subrayó la importancia de generar una cultura de previsión económica entre quienes inician un negocio. “En México solemos gastar todo lo que ganamos y un poco más. Es fundamental que los emprendedores conozcan los instrumentos disponibles para proteger su futuro financiero y su patrimonio familiar”, mencionó.

La entrada al encuentro es gratuita y las personas interesadas pueden registrarse previamente enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose al teléfono 656-737-0701, extensiones 72703 y 72713. Los cupos son limitados.

El Gobierno Municipal reiteró que el objetivo de estos espacios es brindar conocimientos, contactos y herramientas útiles para consolidar negocios, fomentar la formalidad y detonar el emprendimiento como una vía de desarrollo económico y social en Ciudad Juárez.

