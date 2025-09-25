Realizarán este 30 de septiembre el Quinto Encuentro del Emprendimiento 2025

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio, llevará a cabo el Quinto Encuentro del Emprendimiento 2025 “Fortaleciendo el Emprendimiento en la Juventud”.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, señaló que la idea es impulsar el crecimiento de los emprendedores locales capacitándolos de forma continua, por lo que en esta ocasión se les estará ofreciendo distintas ponencias.

El Encuentro se realizará el 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana en el Centro Cultural Universitario Umbral, ubicado en las avenidas Francisco Villarreal y Manuel Gómez Morín.

Algunas de las conferencias son “Tipos de financiamiento”, “Cómo separar tus finanzas personales de tu negocio” y “Negociación y liderazgo empresarial”. Los ponentes serán: José Reyes, Verónica García y Guillermo Asiaín. También se presentará un caso de éxito por parte de la ponente Fabiola Sabrina Moriel.

El conferencista internacional y fundador de Level Up, Guillermo Asiaín, indicó que para tener éxito en los negocios no solo se requiere de actitud, sino que también se necesita separar las finanzas personales del negocio, además de la gestión.

“Este tipo de encuentros dan espacio para que los jóvenes que tienen esta actitud no se desgasten, a veces creemos que con esfuerzo y ganas se construyen grandes negocios pero debemos saber gestionar los negocios de mejor manera, así que estaremos compartiendo experiencias”, comentó.

Maldonado Garduño dijo que se espera alrededor de 250 asistentes en el Encuentro.

