    septiembre 8, 2025 | 15:01
    Realizarán en Ciudad Juárez el Primer Foro sobre geología y sismicidad 

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Protección Civil, invita a la comunidad a participar en el Primer Foro Geología y contexto geotectónico de Ciudad Juárez y su implicación en la sismicidad de la región, un espacio dedicado al análisis y la reflexión sobre los fenómenos naturales que impactan en nuestra ciudad.

    Ciudad Juárez ,Chih .- El evento se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre a las 11:00 de la mañana; contará con la participación de destacados especialistas en la materia, Oscar Dena Ornelas y Marianggy del Carmen Gómez Ávila, ambos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

    También toma parte en el evento Álvaro Roberto Manuel Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, así como el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez y la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil.

    La transmisión en vivo será a través de la página oficial de Facebook de Protección Civil Ciudad Juárez, con el fin de facilitar la participación de toda la ciudadanía interesada.

    Autoridades municipales destacaron que este foro representa una oportunidad para conocer más sobre la sismicidad en la región y reforzar las acciones preventivas en beneficio de la seguridad de la población.

