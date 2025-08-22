Movil - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 12:40
    Realizará J+ trabajos de conexión de línea de agua potable en colonia Frida Kahlo

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Mañana sábado 23 de agosto, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará trabajos de instalación de desfogue en la colonia Frida Kahlo, con el objetivo de evitar la acumulación de agua con arena y mejorar la calidad del servicio en el sector.

    Ciudad Juárez, Chih .- Las labores se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el cruce de las calles Moisés y Soneto 154, en el carril de baja velocidad con sentido oriente–poniente.

    Como parte de esta intervención, será necesaria la suspensión temporal del servicio de agua potable en las siguientes colonias: Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Profa. María Martínez, Profa. Simona Barba y zonas aledañas.

    La J+ agradece la comprensión y recomienda a las y los habitantes de estas áreas almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades más apremiantes durante el tiempo de los trabajos. Asimismo, se exhorta a los conductores que circulen por la zona a tomar precauciones o considerar rutas alternas.

    Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la J+ por garantizar un mejor funcionamiento de la red hidráulica y asegurar un servicio de mayor calidad para las familias juarenses.

