octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 13:36
    Realizará Desarrollo Económico “Cuarta Ronda de Proveeduría Industrial”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El evento tiene como objetivo promover la proveeduría en el sector empresarial.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado, anunció la Cuarta Ronda de Proveeduría Industrial 2025, con el objetivo de promover la vinculación entre empresarios y proveedores locales.

    De acuerdo a la información de la funcionaria municipal, se contará con la participación de Guillermo Asiain Aguilar, fundador de Level Up Coaching & Human Development, presidente del Consejo de la Femap y miembro del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

    Asiain Aguilar, ofrecerá el jueves 30 de octubre una charla con el tema “Enfoque en la Negociación y Liderazgo Como Herramientas Efectivas para Empresarios”, a partir de las 9:30 y hasta las 13:00 horas en el Salón Cepia, ubicado en Manuel J. Clouthier 518-B, zona Pronaf Condominio La Plata.

    El evento es gratuito y forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Económico para promover el crecimiento empresarial en la frontera.

    “Es el cuarto evento que organizamos con una gran respuesta, al grado de que ya tenemos registradas 91 empresas”, comentó Maldonado.

    Los interesados pueden registrarse o solicitar más información a través de los números (656) 737-0000, extensiones 72709 y 72715, o mediante el correo [email protected].

