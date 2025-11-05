Realizará DABA campaña gratuita de esterilización de mascotas el próximo fin de semana

Publicidad - LB2 -

Ciudadanía podrá acceder también al servicio de microchip sin registro previo en tres sedes de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo este fin de semana una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos, con tres jornadas en distintos puntos de la ciudad. La dependencia invitó a la ciudadanía a registrar a sus mascotas con antelación, a fin de garantizar su atención médica en las fechas programadas.

La titular de la DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que el viernes 7 de noviembre la jornada tendrá lugar en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, ubicado sobre la calle Copaiba. Para el sábado 8, el personal médico veterinario atenderá en la Escuela Primaria Bucareli 2031, localizada en la calle Colombia #985 de la colonia El Barreal. Finalmente, el domingo 9 de noviembre, la campaña llegará a la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la calle Mármol #460 de la colonia Morelos.

El registro previo es obligatorio para las esterilizaciones, y puede realizarse a través del portal oficial: https://basedaba.mx/campanas. En el sitio, los usuarios podrán seleccionar la sede, el día y proporcionar los datos de su mascota para apartar lugar.

Además, durante las tres jornadas se ofrecerá el servicio gratuito de aplicación de microchip para perros y gatos, el cual no requiere registro previo. Este procedimiento permite identificar a las mascotas de forma permanente y es una herramienta clave para su recuperación en caso de extravío.

Los requisitos para las mascotas que serán esterilizadas incluyen: estar en buen estado de salud, tener peso adecuado, libres de garrapatas, y contar con ayuno mínimo de 12 horas. En el caso de las hembras, no deben estar amamantando al momento del procedimiento.

La DABA recordó que la esterilización es una medida de bienestar animal y salud pública, ya que contribuye a reducir la sobrepoblación canina y felina, y previene enfermedades tanto en mascotas como en humanos.

Estas jornadas forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para fomentar la tenencia responsable de animales y acercar servicios veterinarios gratuitos a la población de Ciudad Juárez, en especial a quienes viven en zonas de atención prioritaria.

Se recomienda acudir temprano y con paciencia, ya que los espacios son limitados y la atención se realiza por turnos según el orden de llegada. La dependencia reiteró su compromiso de seguir llevando este tipo de campañas a más colonias juarenses en los próximos meses.

