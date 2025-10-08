Realizan primera reunión de la convocatoria Memorial por la Verdad y Justicia

Publicidad - LB2 -

Con la finalidad de dar seguimiento a la convocatoria para el Memorial por la Verdad y Justicia, Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), llevó a cabo la primera reunión informativa y de registro en el Campo Algodonero.

Ciudad Juárez, Chih .- Al encuentro asistieron representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la atención a la violencia de género y el acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio, desaparición forzada y desaparición por particulares; así como algunas madres y familiares de víctimas.

El objetivo fue escuchar a las madres y familiares para trabajar en la propuesta del memorial, por lo que, con la intención de recopilar la información que sirva como punto de partida, también estuvieron presentes la muralista Ana Infante y el arquitecto Luis Martínez.

Urrutia Castro dio a conocer que la convocatoria sigue abierta, por lo que las personas interesadas en participar en dicha iniciativa puede registrarse directamente en las unidades de atención del Instituto Municipal de las Mujeres o en las organizaciones Red Mesa de Mujeres, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, o el Madres y Familias Unidas por Nuestras Hijas.

