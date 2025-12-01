Realizan Primer Encuentro Fronterizo de Mujeres Afromexicanas en el IMM de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento promovió la visibilidad y reconocimiento de la identidad afrodescendiente en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de los 16 Días de Activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) fue sede del Primer Encuentro Fronterizo de Mujeres Afromexicanas y Afrodescendientes, un espacio histórico en esta ciudad que reunió voces, experiencias y reflexiones en torno a la identidad afromexicana.

Organizado por la asociación civil Afromexicanos Chihuahua, el encuentro tuvo como propósito central generar un diálogo abierto sobre la realidad que enfrentan las mujeres y niñas afrodescendientes, con énfasis en la necesidad de políticas públicas que garanticen su inclusión, respeto y desarrollo integral. La actividad también buscó fortalecer el reconocimiento social de sus aportaciones culturales y su presencia histórica en el país.

Durante el evento, se resaltó la importancia de la tercera raíz en la identidad nacional, haciendo referencia a la herencia africana que, junto con la indígena y la europea, conforma el tejido sociocultural de México. Se abordaron temas relacionados con la discriminación racial, la invisibilización de las poblaciones afrodescendientes y la urgencia de garantizarles derechos en condiciones de igualdad.

El encuentro contó con la participación de destacadas ponentes y especialistas como Ángeles Gómez, Ayerim Quiroz, Javier García, Brandon Cruz y Felipe López, quienes abordaron desde distintas perspectivas la construcción de identidades afro, las resistencias sociales, las expresiones culturales y los retos estructurales que enfrentan las comunidades negras en México.

Este primer encuentro representa un avance significativo en el reconocimiento de la diversidad étnico-racial en Ciudad Juárez, una ciudad históricamente marcada por los movimientos migratorios y por su carácter multicultural, pero donde aún persisten formas de exclusión hacia ciertos grupos.

Desde el IMM se reiteró el compromiso institucional de continuar abriendo espacios incluyentes y de reflexión, con enfoque interseccional, que contribuyan a erradicar la violencia estructural y simbólica que afecta a mujeres racializadas en la frontera.

Las organizadoras destacaron que este tipo de eventos son apenas un primer paso para visibilizar a una comunidad que ha estado presente en la historia de México, pero que por décadas ha permanecido al margen del reconocimiento público y de las políticas de inclusión. Se anticipó que se buscará institucionalizar el Encuentro Fronterizo como una actividad anual.

