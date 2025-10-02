Realizan operativo de limpieza y verificación en avenida Waterfill y Gómez Morín

Publicidad - LB2 -

Este jueves se llevó a cabo un operativo integral sobre la avenida Waterfill, desde el bulevar Manuel Gómez Morín hasta el puente internacional Zaragoza, en el que participaron cuadrillas de la Dirección de Limpia, así como personal de inspección de las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Regulación Comercial, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la jornada, trabajadores de Limpia retiraron tierra de arrastre, hicieron el corte de hierba, barrido de banquetas, recolección de tiliches y llantas mal dispuestas, además del pintado de cordones y limpieza general en la zona.

Paralelamente, inspectores de las distintas direcciones llevaron a cabo visitas a comercios y establecimientos, con el objetivo de invitarlos a sumarse a la “Cruzada del Cambio”, programa que busca mejorar la funcionalidad y la imagen de la ciudad.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó que la intervención en Waterfill tiene un valor estratégico al ser una de las principales entradas al país.

“Estamos haciendo lo que corresponde a la limpieza, retiro de escombro, corte de hierba, recuperación de banquetas y pintado de cordones. Pero también es clave invitar a los comerciantes a sumarse, manteniendo limpias sus banquetas, en regla sus permisos y evitando colocar anuncios o vehículos que obstruyan la movilidad. Con el esfuerzo del Gobierno, los empresarios y la ciudadanía lograremos cambiar la imagen urbana”, señaló.

Por su parte, el director de la Administración de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez, subrayó la importancia de que los comercios cuenten con uso de suelo y licencias de funcionamiento en regla.

“Estamos notificando a los negocios para que retiren obstáculos de las banquetas y regularicen su situación. De no atender el llamado, aplicamos sanciones y hacemos el retiro de manera directa. Invitamos a los comerciantes a acercarse, los trámites son sencillos y muchos ya pueden realizarse en línea”, expresó.

Los titulares de ambas dependencias coincidieron en que la participación ciudadana es fundamental para consolidar el programa. Acciones tan simples como no tirar basura, mantener limpias las banquetas y manejar correctamente los desechos contribuyen al objetivo común de transformar la imagen de Juárez.

