Realizan operativo de inspección y notificación en 10 negocios del sur de Ciudad Juárez

Las autoridades otorgaron 24 horas para regularizar licencias y liberar la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diversas dependencias del Gobierno Municipal realizaron este miércoles un operativo conjunto de notificación, inspección y vigilancia en al menos 10 negocios localizados en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de normativas relacionadas con licencias de funcionamiento, uso de suelo y obstrucción de la vía pública.

Las acciones, encabezadas por personal de la Dirección de Limpia, Regulación Comercial, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Ecología y Seguridad Pública Municipal, forman parte de la estrategia de reordenamiento urbano y buscan promover la regularización de comercios que operan en condiciones irregulares. A los propietarios se les otorgó un plazo de 24 horas para subsanar las observaciones y evitar sanciones.

Uno de los establecimientos inspeccionados fue un lote de autos ubicado en la avenida Santiago Troncoso y la calle Puerto Alicante, el cual fue notificado por operar sobre una calle de terracería sin las licencias correspondientes. También se intervino una desponchadora que carecía de permisos y que utilizaba la vía pública para almacenar vehículos en mal estado y llantas, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial.

Durante el operativo, inspectores también sancionaron a un yonke en el fraccionamiento Cerradas del Parque. El propietario almacenaba automóviles en un predio baldío ajeno y tenía un tambo con aceite de desecho sin medidas de contención ni protección ambiental. Por esta infracción, recibió una multa equivalente a 100 UMAS, según informó Francisco García, del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología.

Otro caso se presentó en una desponchadora localizada en Lote Bravo, donde los inspectores detectaron una acumulación de llantas obstruyendo el paso peatonal. El lugar fue notificado por no contar con licencias y por invadir el espacio público. En todos los casos, las autoridades hicieron énfasis en que los negocios deberán cumplir con los requisitos legales o serán sujetos a sanciones más severas.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, reiteró que se trata de una acción preventiva y que el objetivo es dar oportunidad a los comerciantes para regularizarse. Añadió que este jueves y viernes se continuará con el Operativo de Reordenamiento Urbano en otros puntos de la ciudad, por lo que invitó a los dueños de negocios a acercarse a las dependencias correspondientes para conocer los requisitos y evitar multas.

Por su parte, Roberto Remi, de Protección Civil, señaló que en cada operativo se analizan también las condiciones de seguridad interna de los establecimientos. Martín Enríquez, de Desarrollo Urbano, subrayó que los negocios deben contar con permisos actualizados, mientras que Luis Carlos López, inspector de Regulación Comercial, insistió en que todas las dependencias trabajan de manera coordinada para ordenar el comercio y garantizar espacios seguros para la comunidad.

