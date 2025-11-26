Realizan nuevo cateo en el Cereso 3 de Ciudad Juárez ante posible traslado de reos

Publicidad - LB2 -

Militares y policías estatales revisaron el penal; se habla de reos de alto riesgo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La madrugada de este miércoles, el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez fue objeto de un cateo sorpresa encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y agentes de la Policía Estatal.

Se trata del segundo operativo de este tipo en menos de dos semanas, lo que ha intensificado las versiones sobre un posible traslado de internos considerados de alta peligrosidad.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de 200 efectivos de seguridad participaron en la revisión, que abarcó todos los módulos del penal ubicado al suroriente de la ciudad.

Aunque no se ha emitido un informe oficial con los resultados del operativo, trascendió que el objetivo principal sería preparar las condiciones para un movimiento inminente de reos bajo medidas especiales de seguridad.

Este nuevo cateo ocurre tras el operativo del pasado 12 de noviembre, cuando corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron una inspección general al interior del Cereso, como parte de una estrategia para retomar el control total del penal.

Dichas acciones se han vuelto más frecuentes desde los hechos violentos registrados en los primeros meses de 2023, cuando una fuga masiva dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario en Chihuahua.

Versiones extraoficiales apuntan a que los internos que podrían ser trasladados en las próximas horas pertenecen a grupos del crimen organizado y cuentan con antecedentes de violencia dentro y fuera del penal.

Estos movimientos, aunque no han sido confirmados por las autoridades, suelen ir acompañados de revisiones para detectar objetos prohibidos o fortalecer la seguridad interna.

El Cereso 3 ha sido señalado en distintas ocasiones como un centro penitenciario de alta conflictividad, donde las disputas entre grupos criminales han derivado en disturbios y hechos violentos.

Por ello, las autoridades estatales han incrementado la vigilancia y coordinado operativos con fuerzas federales en un intento por reducir los riesgos al interior del penal.

Se espera que en el transcurso del día la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitan un comunicado oficial con los resultados del cateo, así como detalles sobre los posibles traslados.

Hasta entonces, el movimiento en torno al penal continúa siendo custodiado bajo estrictas medidas de seguridad.

