Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 6, 2025 | 11:33
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Realizan Feria de Salud de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Se brindó acompañamiento psicosocial y los servicios de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), participó en la Feria de Salud organizada por la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

    En el evento se brindaron servicios de acompañamiento psicosocial y se difundieron los programas dirigidos a la población en situación de movilidad y al público en general.

    - Publicidad - HP1

    El compromiso de la dependencia es trabajar de manera conjunta con asociaciones de la sociedad civil, para fortalecer la atención a grupos vulnerables, y acercar apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

    Aranza Vázquez, psicóloga infantil del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la SDHyBC, señaló que en la Feria de Salud se difunden los servicios gratuitos de la Subsecretaría, así como capacitaciones en educación financiera y desarrollo de proyectos a través de la red de empoderamiento de igualdad de género.

    Bajo el lema “Cuenta Conmigo”, esta iniciativa se consolidó como un espacio de encuentro en el que se promovió la inclusión, el acceso a atenciones integrales y el bien común de la comunidad migrante en la frontera.

    Con estas acciones, el Gobierno del Estado y la Casa del Migrante de Ciudad Juárez sumaron esfuerzos para ofrecer atención digna, solidaria y humana, a quienes atraviesan por una situación de movilidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Presenta la SFP avances de modernización y transparencia en Hermosillo

    SFP de Chihuahua expuso cuatro acciones dentro del Diagnóstico Nacional de Herramientas Jurídico-Organizacionales. Hermosillo, Sonora...
    Estado

    Distribuyen más de 33 toneladas de avena forrajera en Guadalupe y Práxedis G. Guerrero

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), entregó...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.