Realizan Feria de Salud de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se brindó acompañamiento psicosocial y los servicios de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), participó en la Feria de Salud organizada por la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

En el evento se brindaron servicios de acompañamiento psicosocial y se difundieron los programas dirigidos a la población en situación de movilidad y al público en general.

- Publicidad - HP1

El compromiso de la dependencia es trabajar de manera conjunta con asociaciones de la sociedad civil, para fortalecer la atención a grupos vulnerables, y acercar apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Aranza Vázquez, psicóloga infantil del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la SDHyBC, señaló que en la Feria de Salud se difunden los servicios gratuitos de la Subsecretaría, así como capacitaciones en educación financiera y desarrollo de proyectos a través de la red de empoderamiento de igualdad de género.

Bajo el lema “Cuenta Conmigo”, esta iniciativa se consolidó como un espacio de encuentro en el que se promovió la inclusión, el acceso a atenciones integrales y el bien común de la comunidad migrante en la frontera.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y la Casa del Migrante de Ciudad Juárez sumaron esfuerzos para ofrecer atención digna, solidaria y humana, a quienes atraviesan por una situación de movilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.