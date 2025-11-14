Realizan en Juárez torneo nacional “Desafío Bombero” durante convención de la AMJB

Publicidad - LB2 -

Competidores de todo el país participaron en pruebas de fuerza y resistencia en el Parque DIF.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades de la LXIX Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB), Ciudad Juárez fue sede del torneo nacional “Desafío Bombero”, en el que participaron elementos de corporaciones de todo el país. La competencia tuvo lugar en el Parque DIF y atrajo la atención de ciudadanos que acudieron a presenciar las exigentes pruebas físicas realizadas por los participantes.

El evento consistió en una serie de desafíos diseñados para medir la condición física, fuerza, agilidad y capacidad de respuesta de los bomberos, replicando situaciones de emergencia que enfrentan en el cumplimiento de su labor. Los asistentes pudieron observar pruebas como subir con equipo completo una torre de varios niveles, cargar y arrastrar mangueras de alto calibre, y transportar víctimas simuladas en condiciones controladas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil del Municipio, la actividad se desarrolló en un ambiente de fraternidad y compañerismo entre los cuerpos de emergencia que acudieron desde distintas entidades de la república. Además de reconocer el esfuerzo individual de cada participante, el torneo busca fortalecer el trabajo en equipo y las habilidades operativas en condiciones de alta demanda física.

Durante la competencia, el presidente de la AMJB, Juan Manuel Espinosa Rosales, destacó la importancia de estos encuentros como parte de la capacitación constante que requiere el personal de bomberos, además de servir como un reconocimiento público a la labor que realizan diariamente en sus respectivas comunidades. También agradeció al Municipio de Juárez por ser sede de la convención nacional y por la organización del torneo.

Por su parte, el director general de Protección Civil en Juárez, Roberto Briones Mota, señaló que este tipo de actividades no sólo fortalecen las capacidades técnicas del personal operativo, sino que también permiten generar mayor cercanía con la ciudadanía, al mostrar el esfuerzo y preparación que requiere ser parte de un cuerpo de bomberos.

El evento fue acompañado por familias juarenses que aprovecharon el clima favorable para asistir al Parque DIF y apoyar a los competidores. Además de la competencia, se ofrecieron actividades recreativas, exhibiciones de equipo y módulos informativos sobre prevención de incendios y primeros auxilios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.