Realizan DIF Municipal y UACJ II Foro Sobre Ciudades Amigables

Que nuestra ciudad esté diseñada para que envejecer sea una etapa de plenitud y respeto es uno de los grandes retos del Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Cruz Pérez Cuéllar, afirmó Rubí Enríquez, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez (DIF), durante el arranque del II Foro de Ciudades Amigables.

Ciudad Juarez, Chih .- “La Heroica Ciudad Juárez busca incansablemente la justicia social, atender a los grupos en situación de vulnerabilidad no es una opción, sino un deber ético y una prioridad de esta administración”, expresó.

La Presidenta del DIF destacó que, desde noviembre de 2023, Ciudad Juárez forma parte de una red mundial integrada por mil 769 ciudades de 57 países, lo que representa un logro trascendente al ser el único municipio del estado con este reconocimiento.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ, donde se reunieron estudiantes, docentes, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general para escuchar y reflexionar sobre la ponencia “Maltrato, Derechos Humanos y Cuidados en Personas Mayores”, presentada por la Doctora María Guadalupe Ruelas González.

A través de este foro, se buscó generar conciencia sobre la importancia de construir una ciudad donde las personas mayores vivan en entornos seguros, con calidad de vida y disfruten plenamente cada etapa de su vida.

En el evento también estuvieron presentes Lucía Chavira, Directora General del DIF; Dina Salgado, Regidora; Bertha Verónica Martínez, Coordinadora de la maestría en Trabajo Social; Jesús Meza Vega, Director de ICSA; Servando Pineda, Jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ; y Flor Roció Ramírez, Directora de Investigación y Transferencia Tecnológica de la UACJ.