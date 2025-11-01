Realizan Cruzada por Juárez en Las Haciendas para promover la paz y atender causas sociales

Publicidad - LB2 -

Durante dos semanas se realizaron acciones de bacheo, alumbrado, servicios de salud y prevención del delito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el compromiso de reconstruir el tejido social y llevar bienestar a las colonias más necesitadas, autoridades municipales y federales encabezaron la ceremonia de cierre de la Cruzada por Juárez: Atención a las Causas – Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Las Haciendas, donde durante dos semanas se desplegaron acciones integrales de mejora urbana, prevención y asistencia social.

El acto fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien a nombre del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, reiteró que este esfuerzo busca regresar la paz a las y los juarenses, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal. “La paz no se decreta, se construye desde el territorio y con las personas. Por eso estamos aquí”, expresó el funcionario.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel agradeció a las y los directores municipales por su trabajo en territorio, y reconoció que durante muchos años colonias como Las Haciendas fueron relegadas. Sin embargo, aseguró que ahora existe un compromiso firme para atender las causas que originan la violencia y el abandono social.

Por parte del Gobierno Federal, Arelí Sarahí Rojas Rivera, coordinadora de Programas y Proyectos de la Secretaría de Gobernación, informó que desde febrero de este año se han visitado diversas colonias prioritarias en Juárez. En el caso de Las Haciendas, se realizó una intervención casa por casa para identificar necesidades básicas y brindar acompañamiento en temas como prevención de adicciones y atención a jóvenes.

Durante la cruzada se ejecutaron acciones concretas como la reparación de 1,300 metros cuadrados de bacheo, la colocación de pintura vial, encendido de 982 luminarias y la rehabilitación de seis parques del sector. También se llevaron a cabo pláticas de prevención de la violencia y delitos, mientras que el Gobierno Federal afílió a familias a programas sociales, otorgó servicios de salud y gestionó apoyos directos.

Como parte del enfoque de participación ciudadana, el secretario técnico de la Mesa Estatal de la Paz, Fernando Ávila, tomó protesta a los nuevos comités vecinales de paz de las colonias Las Haciendas, Acacias y Valle de Allende, quienes fungirán como enlaces comunitarios para la continuidad de las acciones en sus sectores.

Rosa María Contreras, presidenta del Comité de Paz de la colonia Acacias, agradeció a las autoridades por atender demandas históricas de su comunidad, entre ellas la pavimentación de calles y el rescate de espacios públicos. “Nos sentimos por fin escuchados”, dijo con emoción.

Al cierre del evento, se entregaron reconocimientos al personal municipal que participó activamente durante las dos semanas de trabajo intensivo. En la ceremonia estuvieron presentes Fernando Gómez Cid de León, titular de Transparencia; Said Estrada, gerente general de SUMA; Luis Osvaldo Rivas, del Instituto de la Juventud; Elvira Urrutia Castro, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Dayira Raquel Fernández, tesorera municipal; Enrique Licón, coordinador de Directores; y Ulises García, delegado de la SEP en Chihuahua.

La estrategia Atención a las Causas continuará en otras zonas de la ciudad como parte del eje preventivo de la política de seguridad y bienestar del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.