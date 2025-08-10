Realiza Transparencia sesión de enlaces

La Coordinación de Transparencia llevó a cabo la cuarta sesión de enlaces del Municipio de Juárez, en la que se abordaron temas clave para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
Ciudad Juárez, Chih .- Uno de los puntos más destacados fue el análisis de las solicitudes de información recibidas durante el presente año.
En este sentido, se reportó una disminución notable en el número de solicitudes, tendencia que no solo se ha presentado a nivel municipal, sino que también se refleja en el ámbito estatal.
Fernando Gómez Cid de León, titular de la dependencia, dijo que esta reducción podría estar vinculada a una mayor difusión proactiva de información por parte de las dependencias.
También se dieron a conocer las estadísticas sobre recursos de revisión, donde la mayoría de las resoluciones confirman las repuestas entregadas por el sujeto obligado.
En el tercer punto, se informó sobre la actualización y creación de avisos de privacidad en cada una de las áreas de la administración municipal, trabajo que se encuentra a cargo de la oficial de Protección de Datos Personales Eryx Soto y Carlos Morán. Este esfuerzo busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales y asegurar que la ciudadanía cuente con la certeza de que su información es tratada con responsabilidad y transparencia.
Finalmente, se dio a conocer que ya han comenzado las labores de organización del Sexto Foro Anual de Transparencia, evento que se ha consolidado como un espacio para el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento de la cultura de acceso a la información.
Con estas acciones, el Municipio de Juárez reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de los datos personales, manteniendo un trabajo constante para fortalecer la confianza ciudadana.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.