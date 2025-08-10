Realiza Transparencia sesión de enlaces

Publicidad - LB2 -

La Coordinación de Transparencia llevó a cabo la cuarta sesión de enlaces del Municipio de Juárez, en la que se abordaron temas clave para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Ciudad Juárez, Chih .- Uno de los puntos más destacados fue el análisis de las solicitudes de información recibidas durante el presente año.

- Publicidad - HP1

En este sentido, se reportó una disminución notable en el número de solicitudes, tendencia que no solo se ha presentado a nivel municipal, sino que también se refleja en el ámbito estatal.

Fernando Gómez Cid de León, titular de la dependencia, dijo que esta reducción podría estar vinculada a una mayor difusión proactiva de información por parte de las dependencias.

También se dieron a conocer las estadísticas sobre recursos de revisión, donde la mayoría de las resoluciones confirman las repuestas entregadas por el sujeto obligado.

En el tercer punto, se informó sobre la actualización y creación de avisos de privacidad en cada una de las áreas de la administración municipal, trabajo que se encuentra a cargo de la oficial de Protección de Datos Personales Eryx Soto y Carlos Morán. Este esfuerzo busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales y asegurar que la ciudadanía cuente con la certeza de que su información es tratada con responsabilidad y transparencia.

Finalmente, se dio a conocer que ya han comenzado las labores de organización del Sexto Foro Anual de Transparencia, evento que se ha consolidado como un espacio para el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento de la cultura de acceso a la información.

Con estas acciones, el Municipio de Juárez reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de los datos personales, manteniendo un trabajo constante para fortalecer la confianza ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.