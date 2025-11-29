Realiza Toastmasters Área H4 su Concurso 2025 con miras al certamen nacional

Publicidad - LB2 -

Ganadores avanzarán al Concurso de División H, que se celebrará en Ciudad Juárez en marzo de 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un ambiente de entusiasmo, disciplina y liderazgo, el Área H4 de Toastmasters International llevó a cabo su Concurso de Discursos Internacionales y Evaluación 2025, donde los participantes mostraron su preparación y crecimiento personal frente a un público comprometido con el desarrollo de habilidades comunicativas.

En la categoría International Speech Contest, el primer lugar fue otorgado a Daniel Hernández Quiroz, quien aseguró su pase directo al próximo nivel de competencia. En cuanto al Concurso de Evaluación, los ganadores fueron Ulises Martínez (1.º lugar), Francisco Ponce de León (2.º lugar) y Raúl Viesca (3.er lugar), siendo los dos primeros quienes también avanzarán a la siguiente etapa, conforme al reglamento de Toastmasters International.

Los clasificados representarán al Área H4 en el Concurso de División H, programado para marzo de 2026 en Ciudad Juárez, donde se reunirán los ganadores de todas las áreas que conforman esta división regional. Este evento marcará un paso decisivo rumbo al Concurso Nacional de Toastmasters, que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey ese mismo año.

Durante el evento, la directora de División H, Mayra Machuca, dirigió un mensaje motivador a los participantes, en el que resaltó el propósito transformador de Toastmasters. “No permitan que nadie les diga que no están listos. Aquí se forjan personas fuertes, determinadas y capaces. No están aquí para agradar, sino para transformarse”, expresó, en un discurso que fue recibido con aplausos por los asistentes.

Por su parte, el director de Área H4, Iván Muñiz, destacó el compromiso de los clubes y reafirmó su disposición para acompañarlos en su crecimiento, subrayando que el desarrollo de los miembros será respaldado en la medida en que cada grupo lo permita.

Más allá de los resultados, el certamen fue una plataforma para demostrar valores como el respeto, la superación personal y el liderazgo compartido. Los organizadores destacaron que estos concursos no solo ponen a prueba habilidades oratorias, sino que también contribuyen a formar individuos con carácter, capaces de enfrentar desafíos dentro y fuera del escenario.

Toastmasters International, con presencia global en más de 140 países, continúa su labor en la región norte de México, promoviendo la excelencia comunicativa y el liderazgo consciente. El Área H4 reafirma con este concurso su misión de impulsar una comunidad de líderes que inspiran, transforman y trascienden.

